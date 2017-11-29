Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Vaujours
Un établissement à taille humaine, rassurant et convivial où les équipes de soins sont à l'écoute des résidents et des familles. Nos aînés sont aimablement sollicités pour participer aux animations variées, le personnel de service est efficace et très présent. L'encadrement médical est réactif et facilement joignable. Le lieu est agréable avec des extérieurs verdoyants, les chambres sont spacieuses, propres avec des.sanitaires adaptés. Merci et bravo aux personnels pour toute cette organisation, ce professionnalisme qui aident les résidents et les familles.
Par Carh B. • Les Jardins de Longuiolles , Vaujours
Merci pour votre accompagnement remarquable tant au niveau de l'accueil et de l'administration, tant au niveau des personnels médicaux et paramédicaux, tant au niveau des personnels de vie quotidienne. Ma maman sera certes restée trop peu de temps mais sa prise en charge tant pour son confort que son réconfort a été excellente. Merci aux infirmiers(ères), aux médecins, à la cadre de santé pour votre disponibilité, votre réactivité et votre efficacité. Pour avoir, malheureusement, une expérience avec d'autres EHPAD du secteur, je peux affirmer, sans hésiter, que Les Jardins de Longuiolles est le meilleur établissement et surtout d'une taille humaine.
Par Franck M. • Les Jardins de Longuiolles , Vaujours
La résidence possède de beaux espaces pour la banlieue parisienne, l'ensemble du personnel est serviable, la possibilité de mettre quelques objets personnels donne une vie plus agréable. Bien sûr rien n'est parfait mais le métier est difficile et le personnel mis à rude épreuve. Merci d'avoir été là.
Par Eric E. • Les Jardins de Longuiolles , Vaujours
Résidence accueillante, confortable et propre. La famille est également bien accompagnée.
Par Corinne P. • Les Jardins de Longuiolles , Vaujours