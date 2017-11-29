Merci pour votre accompagnement remarquable tant au niveau de l'accueil et de l'administration, tant au niveau des personnels médicaux et paramédicaux, tant au niveau des personnels de vie quotidienne. Ma maman sera certes restée trop peu de temps mais sa prise en charge tant pour son confort que son réconfort a été excellente. Merci aux infirmiers(ères), aux médecins, à la cadre de santé pour votre disponibilité, votre réactivité et votre efficacité. Pour avoir, malheureusement, une expérience avec d'autres EHPAD du secteur, je peux affirmer, sans hésiter, que Les Jardins de Longuiolles est le meilleur établissement et surtout d'une taille humaine.

Par Franck M. • Les Jardins de Longuiolles , Vaujours