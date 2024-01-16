Notre mère est résidente de la chanterelle depuis mi décembre 2024. Nous appréhendions beaucoup la transition à un nouveau lieu, loin de sa résidence de toute une vie, et à de nouvelles habitudes quotidiennes. De façon très bienveillante et professionnelle, l'encadrement, le médecin et la psychologue de la Chanterelle nous ont accompagnés avant et pendant cette transition, qui s’est au final bien passée. Bien sûr il y a la tristesse de la rupture avec son ancienne vie pour notre mère et aussi pour nous, mais qui a été surmontée grâce à ce soutien. La chambre est confortable et nous avons pu l’aménager et la décorer avec des effets personnels ce qui a beaucoup aidé la transition et apporte du bien être à notre mère. La Chanterelle est une résidence à taille humaine, tous les employés quelque soit leur rôle sont présents, respectueux et prévenants. Les locaux sont propres et agréables, notre mère est contente de la nourriture, et, grâce aux activités et à la gentillesse des aides soignantes a repris une vie sociale qu’elle avait perdue depuis plusieurs années. Un grand merci à toute l’équipe!

Par Veronique O. • Résidence La Chanterelle , Le Pré-Saint-Gervais