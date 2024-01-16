Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Pré-Saint-Gervais
J'ai intégré la résidence la chanterelle depuis octobre 2024 après avoir travaillé dans d'autres groupes et dans différentes structures. Je suis arrivée avec appréhension mais j'étais très agréablement surprise par la chaleur de cette résidence. Je viens travailler avec plaisir, je crois que les résidents et leurs proches le ressentent
Par Madina O. • Résidence La Chanterelle , Le Pré-Saint-Gervais
Établissement qui offre un environnement adapté aux besoins des résidents, avec un personnel disponible. Les installations sont fonctionnelles et l’accompagnement proposé répond aux attentes des résidents.
Par Sylvain S. • Résidence La Chanterelle , Le Pré-Saint-Gervais
Notre mère est résidente de la chanterelle depuis mi décembre 2024. Nous appréhendions beaucoup la transition à un nouveau lieu, loin de sa résidence de toute une vie, et à de nouvelles habitudes quotidiennes. De façon très bienveillante et professionnelle, l'encadrement, le médecin et la psychologue de la Chanterelle nous ont accompagnés avant et pendant cette transition, qui s’est au final bien passée. Bien sûr il y a la tristesse de la rupture avec son ancienne vie pour notre mère et aussi pour nous, mais qui a été surmontée grâce à ce soutien. La chambre est confortable et nous avons pu l’aménager et la décorer avec des effets personnels ce qui a beaucoup aidé la transition et apporte du bien être à notre mère. La Chanterelle est une résidence à taille humaine, tous les employés quelque soit leur rôle sont présents, respectueux et prévenants. Les locaux sont propres et agréables, notre mère est contente de la nourriture, et, grâce aux activités et à la gentillesse des aides soignantes a repris une vie sociale qu’elle avait perdue depuis plusieurs années. Un grand merci à toute l’équipe!
Par Veronique O. • Résidence La Chanterelle , Le Pré-Saint-Gervais
Un EHPAD humain : Une Directrice et son adjointe qui mettent, constamment, en place des actions et des projets pour le bien-être des résidents, suivies par les équipes. Une Directrice et son adjointe toujours à l'écoute des résidents et des familles avec toujours beaucoup de disponibilité. Des repas excellents (je les ai goûtés !) : bons et beaux ! Un lieu très convivial et vivant où il y a toujours une occasion pour fêter un évènement et s'amuser. Et, enfin, un très joli jardin tout aussi convivial avec un magnifique magnolia apportant fraîcheur et ombre lors des grosses chaleurs, très fleuri et très confortable. Une "maison" accueillante et humaine. Merci Madame la Directrice. Nicole
Par Nicole B. • Résidence La Chanterelle , Le Pré-Saint-Gervais
Totalement satisfaite du séjour temporaire de ma mamie, étant dans le milieu médico-social et malgré les difficultés de recrutement rencontrées. La prise en charge a été plus que satisfaisante, équipe agréable à l’écoute et toujours disponible. Une résidence très chaleureuse je recommande à 100%.
Par Victoire A. • Résidence La Chanterelle , Le Pré-Saint-Gervais