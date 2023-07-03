La résidence La Peupleraie où ma Maman vit désormais depuis ce 17 mars porte cet affreux acronyme d’EPADH qui ne leur correspond en rien. Tout en ce lieu n’est qu’attention et amour. Mon amie Monique qui avait rendu une visite à Maman me dit : « J’en ai vu des maisons de retraite, toutes sentent le vieux et l’urine… Ici ça ne sent rien et c’est d’une propreté ! ». Je peux assurer que Monique a le nez sensible et délicat d’un pointer ! Ainsi Maman est toujours propre, très bien vêtue, comme le sont aussi ceux qui ont peu de visites. Le cuisinier fait des merveilles. Hellen, l’animatrice, propose des activités de toutes sortes qui réjouissent les pensionnaires ; Garance, la gouvernante, les dorlote, les appelle ses « chouchous », Agnès si prévenante... Les membres du personnel de vie et de soins, sont nombreux, attentifs et respectueux du grand âge. Le chef d’orchestre, Madame Abitbol, administre cette équipe soudée avec maestria et bienveillance. A chaque fête, la pimpante résidence est décorée selon la circonstance. Quand j’arrive, je n’entends que des conversations joyeuses et des rires : la Peupleraie est devenue une deuxième branche de ma famille… c’est ma famille de cœur et celle de Maman. Comme je ne suis ni médecin, ni psy, je me plie à la lettre à leurs bons conseils et leurs recommandations. C’est dans l’intérêt de chacun : Maman vit H 24 avec eux, moi je viens seulement deux fois par semaine. Je ne peux pas faire de boulettes, sinon je leur laisse une bombe dégoupillée… Maman parfois c’est l’Etna ! Mon papa qui venait voir sa femme tous les jours nous a quittés ce 1er novembre. Tout le monde l’adorait et il faisait aussi partie de la famille de la Peupleraie. A l’annonce de l’affreuse nouvelle, les rires cessèrent car ce « peuple pleurait » ! Réunion de crise avec Madame Abitbol, Garance et une charmante collaboratrice avant d’annoncer le drame à Maman avec la plus grande délicatesse dont ces personnes sont coutumières. Pour l’occasion, Maman fut installée dans sa chambre et elle nous reçut toutes les cinq. Ces grandes âmes me conseillèrent la visite en chambre funéraire et la présence aux funérailles, étapes essentielles pour préparer le deuil de Maman dont l’équilibre est si fragile. Je n’émis qu’une seule objection : « je ne pourrai pas m’occuper de Maman pendant la cérémonie ». Ces trois amours me proposèrent de l’accompagner au funérarium et de la conduire aux obsèques. Ainsi fut fait.

Par Annie C. • Résidence La Peupleraie , Pierrefitte-sur-Seine