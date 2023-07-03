Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Pierrefitte-sur-Seine
Je fête mes 1ans à la Peupleraie en qualité de chargée d'accueil. Je remercie l'ensemble de mes collègues et la direction, pour l'accueil, avec bienveillance et conscience professionnelle. Merci aussi aux résidents et leurs proches.
Par Khadija C. • Résidence La Peupleraie , Pierrefitte-sur-Seine
Mon père vient de séjourner une quinzaine de jours dans cette résidence exceptionnelle, tout le personnel était attentionné, Très professionnel et tous très gentils. Les Locaux sont très propres et la résidence est belle, la nourriture très bonne( de bon plats différents matin midi et soir) en gros je recommande cet endroit vivement .
Par Yaz C. • Résidence La Peupleraie , Pierrefitte-sur-Seine
La résidence La Peupleraie où ma Maman vit désormais depuis ce 17 mars porte cet affreux acronyme d’EPADH qui ne leur correspond en rien. Tout en ce lieu n’est qu’attention et amour. Mon amie Monique qui avait rendu une visite à Maman me dit : « J’en ai vu des maisons de retraite, toutes sentent le vieux et l’urine… Ici ça ne sent rien et c’est d’une propreté ! ». Je peux assurer que Monique a le nez sensible et délicat d’un pointer ! Ainsi Maman est toujours propre, très bien vêtue, comme le sont aussi ceux qui ont peu de visites. Le cuisinier fait des merveilles. Hellen, l’animatrice, propose des activités de toutes sortes qui réjouissent les pensionnaires ; Garance, la gouvernante, les dorlote, les appelle ses « chouchous », Agnès si prévenante... Les membres du personnel de vie et de soins, sont nombreux, attentifs et respectueux du grand âge. Le chef d’orchestre, Madame Abitbol, administre cette équipe soudée avec maestria et bienveillance. A chaque fête, la pimpante résidence est décorée selon la circonstance. Quand j’arrive, je n’entends que des conversations joyeuses et des rires : la Peupleraie est devenue une deuxième branche de ma famille… c’est ma famille de cœur et celle de Maman. Comme je ne suis ni médecin, ni psy, je me plie à la lettre à leurs bons conseils et leurs recommandations. C’est dans l’intérêt de chacun : Maman vit H 24 avec eux, moi je viens seulement deux fois par semaine. Je ne peux pas faire de boulettes, sinon je leur laisse une bombe dégoupillée… Maman parfois c’est l’Etna ! Mon papa qui venait voir sa femme tous les jours nous a quittés ce 1er novembre. Tout le monde l’adorait et il faisait aussi partie de la famille de la Peupleraie. A l’annonce de l’affreuse nouvelle, les rires cessèrent car ce « peuple pleurait » ! Réunion de crise avec Madame Abitbol, Garance et une charmante collaboratrice avant d’annoncer le drame à Maman avec la plus grande délicatesse dont ces personnes sont coutumières. Pour l’occasion, Maman fut installée dans sa chambre et elle nous reçut toutes les cinq. Ces grandes âmes me conseillèrent la visite en chambre funéraire et la présence aux funérailles, étapes essentielles pour préparer le deuil de Maman dont l’équilibre est si fragile. Je n’émis qu’une seule objection : « je ne pourrai pas m’occuper de Maman pendant la cérémonie ». Ces trois amours me proposèrent de l’accompagner au funérarium et de la conduire aux obsèques. Ainsi fut fait.
Par Annie C. • Résidence La Peupleraie , Pierrefitte-sur-Seine
Mon père est entré à la Peupleraie en janvier 2023. Depuis tout ce temps j'ai toujours constaté beaucoup de sérieux et de bienveillance de la part de tous les services : administration, soins aux résidents, restauration, animation, entretien....etc. De plus, en cas d'appel téléphonique ou d'envoi de mail, une réponse est toujours fournie. Pour toutes ces raisons, je remercie l'ensemble du personnel. Anne Marical
Par Jc M. • Résidence La Peupleraie , Pierrefitte-sur-Seine
J’ai visité plusieurs Ehpad avant que mon choix se porte sur la Résidence La Peupleraie. Dès mon arrivée, j’ai eu l’agréable surprise de trouver une équipe avenante, souriante et pleine d’énergie ! Ma mère y réside depuis bientôt 8 mois. Grâce à l’attention qui lui est portée au quotidien par les formidables équipes de Madame Abitbol (la directrice), elle a pu retrouver le sourire, reprendre quasi son poids initial et retrouver une grande partie de son autonomie. En effet, toutes les équipes sont aux petits soins au quotidien avec elle, tant au niveau de la direction, que de l’équipe managériale, en passant par les équipes de l’accueil, l’animation et l’ensemble de l’équipe soignante. Rajoutons à cela que l’établissement est propre, lumineux avec un petit jardin et de belles terrasses aux étages, aménagées récemment. Bravo et merci à tous, continuez dans ce sens !
Par Gino B. • Résidence La Peupleraie , Pierrefitte-sur-Seine