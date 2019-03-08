Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Montfermeil
Ephad très bien géré avec une équipe professionnelle et bienveillante
Par Alain C. • Residence Docteurs Gaston Et Paule Simon , Montfermeil
Je recommande fortement cet établissement, personnels très accueillant, et faites bien leurs travail Directrice très simple, et compréhensive, l'administration à félicitée
Par Annociade M. • Residence Docteurs Gaston Et Paule Simon , Montfermeil
Dommage que la pathologie de ma Maman n'a pu là faire résider dans cet établissement plus longtemps, car pour ma part, tout a été parfait pendant ces deux derniers mois. Aussi bien les infirmières, aides soignants, dynamisme de la directrice et soutien incontestable de la psychologue et d' Anne Sophie, et tout le personnel. Je conseille vivement. CR
Par Chantal R. • Residence Docteurs Gaston Et Paule Simon , Montfermeil
Une équipe omniprésente, très à l’écoute et efficace. Les chambres sont spacieuses et la cuisine appréciée par les résidents.
Par Thierry P. • Residence Docteurs Gaston Et Paule Simon , Montfermeil
Cadre sympathique, personnel accueillant et à l'écoute
Par Joel C. • Residence Docteurs Gaston Et Paule Simon , Montfermeil