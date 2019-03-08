Dommage que la pathologie de ma Maman n'a pu là faire résider dans cet établissement plus longtemps, car pour ma part, tout a été parfait pendant ces deux derniers mois. Aussi bien les infirmières, aides soignants, dynamisme de la directrice et soutien incontestable de la psychologue et d' Anne Sophie, et tout le personnel. Je conseille vivement. CR

Par Chantal R. • Residence Docteurs Gaston Et Paule Simon , Montfermeil