Mon papa réside à l’Ehpad Chantereine de Coubron depuis 4 ans . Il est content de l’animation très présente chaque jour, des repas qui sont variés, de l’attention dispensée par les aides soignantes , de la vigilance du corps médical , des activités de motricité dispensées par les kine . En tant que famille , nous sommes très satisfait de l’accueil , de l’écoute et des informations . Plus que tout cela il y règne une ambiance bienveillante et joyeuse qui fait de ce lieu bien plus qu’un lieu de fin de vie , un lieu de vie .

Par Odile M. • Résidence Chantereine , Coubron