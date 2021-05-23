Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Coubron
Visite régulière depuis août 2024 , très bonne structure pour personnes âgées et dépendantes, personnel sérieux et toujours à l'écoute,rare sur le secteur, animations quotidienne assurée, parfait je recommande
Par Andre P. • Résidence Chantereine , Coubron
Mon papa réside à l’Ehpad Chantereine de Coubron depuis 4 ans . Il est content de l’animation très présente chaque jour, des repas qui sont variés, de l’attention dispensée par les aides soignantes , de la vigilance du corps médical , des activités de motricité dispensées par les kine . En tant que famille , nous sommes très satisfait de l’accueil , de l’écoute et des informations . Plus que tout cela il y règne une ambiance bienveillante et joyeuse qui fait de ce lieu bien plus qu’un lieu de fin de vie , un lieu de vie .
Par Odile M. • Résidence Chantereine , Coubron
En octobre 2019, date d'entrée à l'établissement de ma mère, j'avais fait part de mes louanges à tous points de vue sur celui ci. Aujourd'hui, à présent que ma mère a quitté ce monde, je renouvelle mes propos : vous pouvez leur confier sans hésitation vos parents. Tout est parfait et les résidents sont vraiment choyés et considérés par le personnel dans son ensemble . Je les remercie tous chaleureusement pour le travail qu'ils ont accompli avec professionnalisme et chaleur humaine, dans ce lieu accueillant et agréable.
Par Simonnet J. • Résidence Chantereine , Coubron
Ma mère a passée les trois dernières années de sa vie dans un cadre bienveillant.. Étant moi même aide soignante, je peu dire que j’avais un œil sur tout, mais à chacune de mes visites cela me faisait chaud au cœur de voir maman joyeuse, elle appréciait bcp toutes ces animations chaque semaine et la musique quasi quotidienne.. Le personnel administratif est à l’écoute et accueillant. Le personnel soignant est globalement au petit soins.. maman disait que tous le monde était gentil.. L’idec très réactive et à l’écoute également. Les repas sont délicieux et c’est la première fois que je vois des repas mixées appétissants et vraiment très bon (oui je les goûtais à chaque fois), merci à Mme Ridard et son équipe pour se défi relevé ! Pour résumer, très bon établissement je le recommande cela est difficile de prendre la décision du placement mais dès lors que cela est un milieu de vie agréable et que la personne âgée si sent bien alors la culpabilité s’estompe rapidement. Merci à tout l’équipe.
Par Christelle B. • Résidence Chantereine , Coubron
Ma mère est résidente de cet EHAPD depuis plus de six mois maintenant. J'ai pu constater la grande qualité de prise en charge, notamment due à la sympathie et au grand professionnalisme du personnel. Celui-ci n'hésite pas à s'impliquer pour les résidents en plus de leur travail, en ayant installé des poules et en s'occupant d'un chat pour la communauté. Le cadre est très agréable (parc arboré largement accessible) et les locaux neufs et bien entretenus donnent vraiment l'impression d'un lieu de vie. Les animations sont fréquentes, variées et susceptibles d'intéresser un public de personnes âgées. Des sorties sont organisées régulièrement et sont de grande qualité (visite d'exposition, sorties sur Paris, au bord de mer...).
Par Claude T. • Résidence Chantereine , Coubron