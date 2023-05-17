Même si je n’ai pas beaucoup d’expérience dans ce genre d’ établissements ma visite à La Triade ce week-end m’a vraiment rassuré, pour ma mamie mais aussi pour moi si un jour je dois envisager une maison comme ça. Les salariés étaient souriants, disponibles et tellement bienveillants. J’ai trouvé les patients (je ne sais pas si c’est comme ça qu’on les appelle ) installés confortablement sous les parasols, profitant du soleil et d’une douce musique d’ambiance!! la résidence sentait bon, ce qui est loin d’être anodin! Une belle impression de sérénité et tranquillité et des soins attentifs (apportés à une dame justement à l’entrée) Merci à toute l’équipe pour votre accueil et votre travail

Par Aurelie B. • La Triade , Frouzins