Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Frouzins
Nous voulons remercier tout le personnel de La Triade qui a pris soin de notre tante Jeanette durant ces 7 derniers mois. Dans ces moments difficiles où il faut affronter la maladie et le deuil nous avons eu la chance d avoir votre soutien vos conseils et votre empathie Merci pour elle
Même si je n’ai pas beaucoup d’expérience dans ce genre d’ établissements ma visite à La Triade ce week-end m’a vraiment rassuré, pour ma mamie mais aussi pour moi si un jour je dois envisager une maison comme ça. Les salariés étaient souriants, disponibles et tellement bienveillants. J’ai trouvé les patients (je ne sais pas si c’est comme ça qu’on les appelle ) installés confortablement sous les parasols, profitant du soleil et d’une douce musique d’ambiance!! la résidence sentait bon, ce qui est loin d’être anodin! Une belle impression de sérénité et tranquillité et des soins attentifs (apportés à une dame justement à l’entrée) Merci à toute l’équipe pour votre accueil et votre travail
Merci encore pour les soins le cadre de vie la bienveillance et la sérénité que vous avez apporté à Paul mon papa. Ce petit passage ce jour avec son frère José nous a ramené à de beaux souvenirs avec vous. Je vous autorise à publier le petit mot de l'indivision FERRAN donné à Sonia. Cordialement et encore merci William