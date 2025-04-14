Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Vigor-le-Grand
Belle structure avec une équipe accueillante.
Par Chantal B. • Résidence Les Hauts de l’Aure , Saint-Vigor-le-Grand
Établissement sérieux avec une équipe sympathique et compétente. Je recommande.
Par Azhushi A. • Résidence Les Hauts de l’Aure , Saint-Vigor-le-Grand
Je suis venue à plusieurs reprises voir ma mère. C’est une résidence sympa et surtout très lumineuse. Le personnel est disponible et à l’écoute de nos demandes ainsi que son directeur. La confiance que l’on a, reste inchangée. Je sais que ma mère est entre de bonnes mains. Je vous conseille cette résidence.
Par Léane • Résidence Les Hauts de l’Aure , Saint-Vigor-le-Grand
je recommande cette établissement moderne et lumineux accueil et très bien personnelles a l écoute des familles la restaurations et très copieuse je le conseille a toutes les famille
Par Katy M. • Résidence Les Hauts de l’Aure , Saint-Vigor-le-Grand
L'endroit est idéalement situé et l'équipe est au top.en plus les bâtiments sont neuf. Un personnel très adorable accueillant et professionnel. Je recommande.
Par Saib O. • Résidence Les Hauts de l’Aure , Saint-Vigor-le-Grand