Je suis venue à plusieurs reprises voir ma mère. C’est une résidence sympa et surtout très lumineuse. Le personnel est disponible et à l’écoute de nos demandes ainsi que son directeur. La confiance que l’on a, reste inchangée. Je sais que ma mère est entre de bonnes mains. Je vous conseille cette résidence.

Par Léane • Résidence Les Hauts de l’Aure , Saint-Vigor-le-Grand