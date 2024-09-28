Ma tante a intégré La Barillière en septembre 2023 et je suis globalement très satisfaite de l'engagement du personnel auprès des personnes âgées et de ma tante en particulier. Gentillesse et compétences sont vraiment aux rendez-vous. Et pour moi la gentillesse, qui pour certain est une vertu un peu niaise, est essentielle. Les petits problèmes du quotidien que j'ai constaté et dont j'ai fait part au personnel ont immédiatement été pris en compte et réglés le tout dans la bonne humeur. Je dois dire que l'arrivée de Karine Bonniec a ajouté une couche de légèreté. Le nouvelle directrice est charmante, joyeuse et à l'écoute. Ce qui je dois le dire n'était pas le cas de la directrice précédente qui faisait régner dans l'établissement un climat bien moins sympathique. J'ajouterai une Mention Speciale pour Cynthia souriante, attentive, efficace qui règne sur l'entrée de la residence (un poste essentiel). Mais aussi tous ceux que j'ai rencontré au fur et à mesure du temps et appris a connaitre : Olivier le sympathique et indispensable animateur, Marie la nouvelle assistante, mais aussi le personnel de cuisine, les femmes de ménages, Léone et le goupe des infirmières, le gentil garçon qui s'occupe des cours de gymnastique, le personnel de la lingerie .... et j'en oublie certainement. Depuis des mois j'ai appris à les connaître et à les apprécier. Alors bien sûr tout n'est pas parfait et j'ai quelques petites idées pour tenter d'améliorer le quotidien. Ma tante qui redoutait plus que tout de finir sa vie dans une maison de retraite et qui m'avait fait promettre de ne jamais la mettre dans ce qu'elle appelait à l'époque une "usine à gateux" a trouvé à La Barillière un lieu qui l'accueille sans l'infantiliser.

Par Laurence M. • Résidence La Barillière , Saint-Désir