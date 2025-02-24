Un grand merci à Mme Bellamy, Directrice des Ondines toujours présente , disponible et à l,écoute et à tout le personnel de l'Ephad pour leur dévouement,leur gentillesse et leur humanitude. Un clin d'oeil particulier â celles et ceux qui ont entouré et géré ma maman Mme Jeannine VIALLE, partie malheureusement trop tôt. Elle me disait depuis son arrivée qu'elle n'avait jamais été aussi gâtée : activités, lotos, spectacles, soins des mains, ainsi que de très bons repas entourée de personnes avec qui elle avait créé des liens. Tout le monde etait tres gentille me disait elle. Vous lui avez apporté beaucoup de joie et de confort en lui témoignant : respect, compassion et dignité. Merciii ! Cependant, je souhaite exprimer un souhait pour l'avenir: l'installation ,entre autres, de 1 ou 2 medecîns généralistes â Grandcamp Maisy qui serait une véritable bénédiction pour les résidents et leurs familles ainsi que pour les habitants. Merci, encore pour les fleurs et pour tout le soutien que vous avez apporté à ma maman. Un Merci particulier â Lynsay qui l'a accompagnée depuis son arrivée et pour qui elle avait un grande tendresse (beaucoup d'autres prénoms me viennent en tête...elles se reconnaîtront) elle a représenté dignement l'établissement lors de ses obseques ainsi qu''à Angele qui était près d'elle et l'a accompagnée dans ses derniers instants dans sa chambre à l'hôpital. Vôtre présence et votre soutien ont été précieux pour nous.

Par Myriam V. • Résidence Les Ondines , Grandcamp-Maisy