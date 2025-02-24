Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Grandcamp-Maisy
Ma grand-mère n'a passé que 8 mois aux Ondines et nous a quittés le 06/06/2025. Dès mon arrivée dans cet établissement (sans rdv et en soirée) mon opinion sur les EHPAD a changé. J'y ai découvert un lieu agréable, à taille humaine. Le personnel y est formidable malgré la difficulté de ce travail. Mme Bellamy, Lucie, Ludivine, Maxime, Mélanie (je ne peux pas tous les citer malheureusement) et surtout Lindsay, que je ne remercierais jamais assez, ont toujours été très gentils et bienveillants. Ils ont embelli ses journées. Les activités sont variées. Les repas de qualité. Les décorations des espaces de vie sont soignés et renouvelés régulièrement ce qui donne à l'établissement un air de maison familiale en bord de mer. Tout est fait pour que les résidents se sentent comme chez eux. Les locaux sont lumineux et propres. Ils disposent de tout le matériel nécessaire pour des personnes à mobilité réduite. Si vous cherchez où placer vos proches n'hésitez pas. Je vous remercie encore tous pour ce que vous avez fait pour ma mamy. Elle est partie heureuse grâce à vous et au carnaval.
Par M C. • Résidence Les Ondines , Grandcamp-Maisy
Un grand merci à Mme Bellamy, Directrice des Ondines toujours présente , disponible et à l,écoute et à tout le personnel de l'Ephad pour leur dévouement,leur gentillesse et leur humanitude. Un clin d'oeil particulier â celles et ceux qui ont entouré et géré ma maman Mme Jeannine VIALLE, partie malheureusement trop tôt. Elle me disait depuis son arrivée qu'elle n'avait jamais été aussi gâtée : activités, lotos, spectacles, soins des mains, ainsi que de très bons repas entourée de personnes avec qui elle avait créé des liens. Tout le monde etait tres gentille me disait elle. Vous lui avez apporté beaucoup de joie et de confort en lui témoignant : respect, compassion et dignité. Merciii ! Cependant, je souhaite exprimer un souhait pour l'avenir: l'installation ,entre autres, de 1 ou 2 medecîns généralistes â Grandcamp Maisy qui serait une véritable bénédiction pour les résidents et leurs familles ainsi que pour les habitants. Merci, encore pour les fleurs et pour tout le soutien que vous avez apporté à ma maman. Un Merci particulier â Lynsay qui l'a accompagnée depuis son arrivée et pour qui elle avait un grande tendresse (beaucoup d'autres prénoms me viennent en tête...elles se reconnaîtront) elle a représenté dignement l'établissement lors de ses obseques ainsi qu''à Angele qui était près d'elle et l'a accompagnée dans ses derniers instants dans sa chambre à l'hôpital. Vôtre présence et votre soutien ont été précieux pour nous.
Par Myriam V. • Résidence Les Ondines , Grandcamp-Maisy
Ma mère est entrée aux Ondines en 2019 est y a terminé ses jours en janvier 2025 à 99 ans ! Je tenais à remercier toute l’équipe des Ondines qui a pris grand soin d’elle durant toutes ses années dans la résidence , Elle y a été très heureuse et cela nous a permis d’être rassurés de la savoir bien entourée et soignée.. Nous avons aussi été beaucoup soutenus pendant les derniers jours de sa longue vie! Merci encore à tous , et bravo pour votre professionnalisme !
Par Martine R. • Résidence Les Ondines , Grandcamp-Maisy
Bonne résidence pour les patients souffrant de signes cognitifs et le personnel est très agréable
Par Laperruque N. • Résidence Les Ondines , Grandcamp-Maisy
Je recommande vivement cet établissement. Le personnel est vraiment dévoué et agréable. Une équipe formidable qui a accompagné ma maman de façon admirable Bravo à vous tous ne changez rien Mme roy
Par Anne R. • Résidence Les Ondines , Grandcamp-Maisy