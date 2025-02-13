Une résidence pour personnes âgées où ma mère est arrivée il y a plus de 3ans, en août 2021. Un cadre de vie agréable avec des chambres spacieuses, claires et fonctionnelles. Des équipes bienveillantes et compétentes à tous les niveaux, que ce soit au niveau des aides soignantes, des infirmières.L’encadrement administratif est parfaitement efficace et attentif à toutes les demandes. Le médecin de la structure assure un suivi des patients constant et sait se montrer réactif en cas de pathologies soudaines. Une équipe de cuisiniers motivés permet de servir des plats de qualité , équilibrés et variés. Et, cerise sur le gâteau, une animatrice éminemment compétente, assurant une palette d’activités multiples permettant de solliciter le maximum de patients (tes) de la structure . Au plan exercices physiques, là encore, du matériel et des intervenants efficaces.L’arrivée d’une kinésithérapeute permettra de renforcer le suivi des pensionnaires. Je reste très satisfait des soins apportés à ma mère.

Par Jean-louis N. • Résidence La Vallée d'Auge , Dozulé