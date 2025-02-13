Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Dozulé
En tant que famille, nous tenons à souligner le professionnalisme du personnel administratif en place, malgré une situation difficile due à l'absence prolongée de direction. Cela fait maintenant un an que Marine est présente, et depuis 8 mois, elle assume avec sérieux et engagement les responsabilités de direction sans avoir le titre officiel ni le soutien d'une direction en poste. Elle est épaulée efficacement par Sophie, chargée d’accueil, qui fait preuve d'une implication remarquable. Nous souhaitons, comme d'autres familles, que ce travail soit reconnu à sa juste valeur : Marine mérite pleinement le poste de directrice, et Sophie celui d'adjointe de direction. Leur complémentarité et leur dévouement apportent stabilité, écoute et efficacité au quotidien. Merci à elles pour leur engagement auprès des résidents et des familles.
Par Valérie D. • Résidence La Vallée d'Auge , Dozulé
Une résidence pour personnes âgées où ma mère est arrivée il y a plus de 3ans, en août 2021. Un cadre de vie agréable avec des chambres spacieuses, claires et fonctionnelles. Des équipes bienveillantes et compétentes à tous les niveaux, que ce soit au niveau des aides soignantes, des infirmières.L’encadrement administratif est parfaitement efficace et attentif à toutes les demandes. Le médecin de la structure assure un suivi des patients constant et sait se montrer réactif en cas de pathologies soudaines. Une équipe de cuisiniers motivés permet de servir des plats de qualité , équilibrés et variés. Et, cerise sur le gâteau, une animatrice éminemment compétente, assurant une palette d’activités multiples permettant de solliciter le maximum de patients (tes) de la structure . Au plan exercices physiques, là encore, du matériel et des intervenants efficaces.L’arrivée d’une kinésithérapeute permettra de renforcer le suivi des pensionnaires. Je reste très satisfait des soins apportés à ma mère.
Par Jean-louis N. • Résidence La Vallée d'Auge , Dozulé
Je suis très satisfaite de l'accueil qui a été fait à mes parents et également du temps pris par le directeur et son assistante pour nous présenter leur établissement et nous faciliter toutes les démarches administratives. Les chambres sont agréables, grandes et lumineuses. Le personnel très accueillant et bienveillant.
Par Agnes D. • Résidence La Vallée d'Auge , Dozulé
Nous sommes satisfaits de l'accompagnement de notre maman qui se sent en sécurité. Le personnel répond à nos questions et est réactif.
Par Nicolas M. • Résidence La Vallée d'Auge , Dozulé
Ma mère est dans cette maison de retraite et elle y est très bien personnel très gentil
Par Nadege L. • Résidence La Vallée d'Auge , Dozulé