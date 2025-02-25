Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Carpiquet
Nous tenons à remercier les équipes de l’ehpad Médicis de Carpiquet : direction, accueil, soignant(e)s, restauration... Un établissement moderne et confortable, avec de beaux espaces lumineux aussi bien intérieurs qu’extérieurs. Nous y étions toujours très bien accueillis par un personnel sympathique, compétent et à l’écoute. Les animations et sorties sont variées et de qualité. Notre tante a pu y passer cinq années, très bien entourée et soignée. Elle appréciait particulièrement les excellents repas servis au restaurant et l’attention que lui portaient les soignant(e)s. Nous recommandons sans réserve ce très bel établissement.
Par Lelouey J. • Résidence Médicis , Carpiquet
Je voulais remercier tout le personnel de la maison de retraite Médicis Carpiquet pour son investissement, son attention, ses engagements. Ma maman a passé plus de cinq ans ici et elle a été vraiment bien entourée, avec chaleur et respect. Merci encore.
Par Isabelle D. • Résidence Médicis , Carpiquet
Une résidence médicalisée offrant un accueil chaleureux quels que soit les services : accueil, direction, soins, restauration, .... pour les résidents et leur famille. Professionnalisme, empathie, bienveillance , disponibilité, sont autant de valeurs partagées dans cette résidence.
Par Sabine L. • Résidence Médicis , Carpiquet
J'ai été très impressionnée par la qualité des soins et l'attention portée aux résidents. Le personnel est extrêmement attentionné et dévoué, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Environnement confortable et sécurisé. Je recommande vivement :)
Par Pauline M. • Résidence Médicis , Carpiquet
Service impeccable et personnel accueillant et sérieux. J'apprécie l'accompagnement au quotidien des résidents, qui est rassurant pour toute ma famille
Par Yannick L. • Résidence Médicis , Carpiquet