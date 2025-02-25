Nous tenons à remercier les équipes de l’ehpad Médicis de Carpiquet : direction, accueil, soignant(e)s, restauration... Un établissement moderne et confortable, avec de beaux espaces lumineux aussi bien intérieurs qu’extérieurs. Nous y étions toujours très bien accueillis par un personnel sympathique, compétent et à l’écoute. Les animations et sorties sont variées et de qualité. Notre tante a pu y passer cinq années, très bien entourée et soignée. Elle appréciait particulièrement les excellents repas servis au restaurant et l’attention que lui portaient les soignant(e)s. Nous recommandons sans réserve ce très bel établissement.

Par Lelouey J. • Résidence Médicis , Carpiquet