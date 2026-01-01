Residence Allee Des Platanes à Riceys (10)
Maison de retraite / EHPAD à Riceys (10)
16, RUE DE BISE BAS, 10340 Riceys
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Residence Allee Des Platanes
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Residence Allee Des Platanes
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence De L'Isle
5.0 (2)
Troyes (10000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 505 € par mois
Places disponibles
Les Jardins de Creney
4.8 (5)
Creney-près-Troyes (10150)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 985 € par mois
Places disponibles
Résidence de Piney
5.0 (9)
Piney (10220)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 100 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Jardins De Romilly
4.8 (5)
Romilly-sur-Seine (10100)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 319 € par mois
Places disponibles
Résidence De L'Europe
4.9 (8)
Troyes (10000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 253 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Riceys
- Maisons de retraite / EHPAD→
Troyes(9)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Romilly-sur-Seine(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ramerupt(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Méry-sur-Seine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Julien-les-Villas(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ervy-le-Châtel(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Auxon(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Sainte-Savine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Chapelle-Saint-Luc(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vendeuvre-sur-Barse(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mussy-sur-Seine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-André-les-Vergers(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Pont-sur-Seine(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Creney-près-Troyes(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marcilly-le-Hayer(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bréviandes(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Lusigny-sur-Barse(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Brienne-le-Château(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aix-en-Othe(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bar-sur-Aube(1)