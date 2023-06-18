Mon grand-père a été résident de la résidence dans L'UVP et l'espace non protégé, durant tout son séjour, il était très bien pris en charge, soigné et accompagné par toute l'équipe soignante qui se rend toujours disponible et à l'écoute de chacun de nos besoins que l'ont soit un patient ou un membre de sa famille. La direction reste elle aussi très à l'écoute de nos besoins et des leurs. Je recommande cet établissement et les remercie encore de leurs chaleureux accueils et des soins qu'ils lui ont porté.

Par Amandine F. • Résidence de Piney , Piney