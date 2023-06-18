Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Piney
Mon grand-père a été résident de la résidence dans L'UVP et l'espace non protégé, durant tout son séjour, il était très bien pris en charge, soigné et accompagné par toute l'équipe soignante qui se rend toujours disponible et à l'écoute de chacun de nos besoins que l'ont soit un patient ou un membre de sa famille. La direction reste elle aussi très à l'écoute de nos besoins et des leurs. Je recommande cet établissement et les remercie encore de leurs chaleureux accueils et des soins qu'ils lui ont porté.
Par Amandine F. • Résidence de Piney , Piney
Ma mère est à l Ehpad depuis 6 mois et en tant qu'aidant j!ai un sentiment de sécurité. Le personnel est à notre écoute. Même si de temps en temps ce n'est pas parfait, on voit les efforts fournis pour satisfaire nos demandes.
Par José C. • Résidence de Piney , Piney
Personnel toujours à l'écoute et disponible. Les infirmières et infirmiers très compétents et réactifs. Accueil chaleureux au sein de la résidence. Lieux très bien entretenus.
Par Gatschine B. • Résidence de Piney , Piney
Visite lors de la fête de l'été, très belle ambiance conviviale, nous avons passé un très bon après-midi.
Par Shizuori (. • Résidence de Piney , Piney
Je viens de visiter la Résidence de Piney. L’accueil y est vraiment très chaleureux. J’ai tout de suite pu remarquer le calme environnant et les extérieurs sont très bien entretenus. J’ai été agréablement surprise par la balnéothérapie ainsi que par le lève-personne sur rail. Au quotidien, différentes activités sont proposées aux résidents et des journées particulières sont organisées, comme le « Festival Champêtre » en juillet prochain. Pour avoir visité plusieurs EHPAD, j’ai été enchantée par la Résidence de Piney.
Par Christine F. • Résidence de Piney , Piney