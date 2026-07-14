Maisons de retraite / EHPAD dans la Drôme

Maisons de retraite et EHPAD dans la Drôme

La Drôme, c'est 67 EHPAD éparpillés entre la vallée du Rhône, les pentes du Vercors, le Diois et les Baronnies provençales. Ce maillage permet aux familles drômoises de repérer un établissement pas trop loin - que ce soit en plein Valence ou vers Dieulefit et Nyons. Avec une capacité moyenne de 95 places par structure, on reste sur des tailles humaines, et ça compte pour un accompagnement adapté aux personnes âgées dépendantes.

67 EHPAD entre Valentinois, Tricastin et Diois dans la Drôme (26)

La géographie de la Drôme (26) est tout sauf uniforme, et ça se voit dans la répartition des établissements pour personnes âgées. Côté ouest, le long du couloir rhodanien, c'est là que se concentre le gros des EHPAD. Valence, la préfecture, en compte 8. Montélimar, porte de la Provence, en accueille 4. Romans-sur-Isère, Crest et Saint-Vallier disposent chacune de 3 établissements.

En allant vers l'est, les EHPAD se raréfient, il faut bien le reconnaître. Mais ils n'ont pas disparu pour autant. Le Diois, coincé entre Vercors et Baronnies en moyenne montagne, garde des structures d'accueil pour les habitants de ces vallées qui peuvent être assez isolées. Nyons et Dieulefit, dans la Drôme provençale, comptent chacune 2 EHPAD. Un cadre de soleil et de lavande plutôt agréable pour vieillir. Tain-l'Hermitage, au bord du Rhône et ses coteaux viticoles, a aussi 2 établissements.

Au final, les bassins de vie du département sont plutôt bien couverts. Que vous cherchiez un EHPAD dans le Tricastin, autour de Montélimar ou Pierrelatte, ou plutôt dans le Valentinois et la plaine de Valence, il y a des options.

Combien coûte un EHPAD dans la Drôme (26)

Le prix d'un séjour en EHPAD dans la Drôme dépend principalement du type d'hébergement et de l'emplacement de l'établissement. Les tarifs hébergement couvrent la chambre, les repas, l'entretien du linge et les animations. Attention, ils n'incluent pas le tarif dépendance ni le forfait soins - ce dernier étant pris en charge directement par l'Assurance maladie.

Type de chambre Tarif médian mensuel Fourchette observée Chambre simple 2 807 €/mois 2 268 € à 3 450 € Chambre double 2 400 €/mois 2 070 € à 2 520 € Chambre en unité protégée 3 120 €/mois -

Les chambres en unité protégée - réservées aux personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles apparentés - affichent un tarif médian de 3 120 €/mois. Pourquoi ce surcoût ? L'encadrement y est renforcé et les espaces sont sécurisés, ce qui a un prix. La chambre double, que choisissent souvent les couples, reste l'option la moins chère avec un médian à 2 400 €/mois.

Il faut ajouter au tarif hébergement le ticket modérateur dépendance, qui est calculé selon le niveau de perte d'autonomie sur la grille GIR. Concrètement, dans la Drôme, ça donne : 22,63 € par jour pour les GIR 1-2 (dépendance lourde), 14,36 € pour les GIR 3-4 (dépendance modérée), et 6,09 € pour les GIR 5-6 (faible dépendance ou autonomie conservée). Le tarif GIR 5-6 reste à la charge du résident, même sans allocation dépendance.

Bien choisir sa maison de retraite dans la Drôme (26)

Choisir un EHPAD, ce n'est pas qu'une affaire de prix. La proximité avec la famille pèse énormément sur le bien-être du futur résident - des visites régulières aident à s'adapter et à garder du lien. Or dans la Drôme, entre vallée du Rhône et montagne du Vercors ou du Diois, les distances peuvent vite devenir conséquentes. Mieux vaut cibler un établissement accessible pour les proches qui viendront le plus souvent.

Avant de monter un dossier d'admission en EHPAD, prenez le temps de visiter plusieurs établissements. Observez l'ambiance, la luminosité, la propreté, la façon dont le personnel s'adresse aux personnes accueillies. Posez des questions directes sur le ratio soignants/personnes accueillies, les activités et l'organisation des repas.

Vérifiez la présence d'un médecin coordonnateur et la fréquence de ses interventions

Renseignez-vous sur les horaires de visite et la souplesse accordée aux familles

Demandez si l'établissement dispose d'une unité protégée en cas d'évolution de la maladie

Consultez les résultats des évaluations qualité disponibles sur le site du département

Bon à savoir : les EHPAD publics, rattachés aux hôpitaux de Valence, Montélimar ou Romans-sur-Isère, pratiquent en général des tarifs plus contenus que les structures privées commerciales. Les EHPAD associatifs, eux, se situent souvent entre les deux. Mais attention, le statut juridique ne dit pas tout sur la qualité d'un établissement.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans la Drôme (26)

Dans chaque EHPAD drômois, une équipe pluridisciplinaire est en place : aides-soignants, infirmiers, médecin coordonnateur, psychologues, animateurs. Les soins d'hygiène, la distribution des médicaments et le suivi médical tournent 24 heures sur 24. Et quand il faut une consultation spécialisée ou qu'il y a urgence, les établissements travaillent main dans la main avec les hôpitaux de Valence et Montélimar.

Au quotidien, les repas sont préparés sur place - et souvent avec des produits du coin, ce qui n'est pas rien dans une région comme la Drôme : fruits de la vallée du Rhône, fromages du Diois, huile d'olive des Baronnies. Les journées s'articulent entre activités adaptées au niveau d'autonomie de chacun et moments de repos. Ateliers mémoire, gym douce, promenades dans les jardins ou sorties sur les marchés provençaux rythment les semaines. Les EHPAD de la Drôme provençale ont un atout de plus : un climat doux qui permet de sortir dehors une bonne partie de l'année, et ça change tout.

Les unités de vie protégées, elles, reçoivent les personnes souffrant de troubles cognitifs dans un cadre sécurisé, avec des espaces de déambulation et du personnel formé aux approches non médicamenteuses. On en trouve notamment à Valence, Montélimar et Crest.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans la Drôme (26)

La formule la plus classique, c'est l'hébergement permanent : la personne âgée s'installe durablement et l'EHPAD devient son lieu de vie. Mais ce n'est pas la seule option, loin de là.

L'hébergement temporaire - de quelques semaines à quelques mois - sert à soulager un aidant fatigué, à préparer une sortie d'hôpital, ou tout simplement à tester la vie en collectivité avant de se décider. Plusieurs EHPAD drômois le proposent, sous réserve de disponibilité bien sûr. Le tarif journalier est le même que pour l'hébergement permanent, il n'y a pas de majoration.

Accueil de jour : le senior vient dans l'EHPAD la journée pour participer à des activités et bénéficier d'un accompagnement, puis rentre chez lui le soir. Cette formule convient bien aux personnes atteintes de troubles cognitifs débutants dont le conjoint travaille encore ou a besoin de répit.

: le senior vient dans l'EHPAD la journée pour participer à des activités et bénéficier d'un accompagnement, puis rentre chez lui le soir. Cette formule convient bien aux personnes atteintes de troubles cognitifs débutants dont le conjoint travaille encore ou a besoin de répit. Accueil de nuit : plus rare, il concerne les personnes qui déambulent la nuit et dont l'entourage ne peut plus assurer la surveillance nocturne.

Dans tous les cas, la procédure d'admission passe par le dossier national unique, qu'on envoie simultanément à plusieurs établissements.

APA, ASH et aides financières dans la Drôme (26)

Le reste à charge en EHPAD, il faut le dire, peut peser lourd. Heureusement, plusieurs dispositifs permettent de l'alléger. L'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) en établissement est versée par le Conseil départemental de la Drôme aux personnes classées GIR 1 à 4. Elle prend en charge une partie du tarif dépendance, et son montant varie selon le degré de perte d'autonomie et les ressources du bénéficiaire. Pour les GIR 1-2, le tarif dépendance journalier atteint 22,63 € dans la Drôme ; il est de 14,36 € pour les GIR 3-4. L'APA vient grignoter cette charge.

L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement), elle, cible les personnes dont les revenus et le patrimoine ne couvrent pas les frais d'hébergement. Elle est attribuée sous conditions de ressources, et seulement dans les EHPAD habilités aide sociale. En Drôme, ce sont surtout les EHPAD publics et une partie des établissements associatifs qui ont cette habilitation. La demande ? Elle se dépose au CCAS de votre commune.

Et ce n'est pas fini. D'autres coups de pouce existent : les aides au logement (APL ou ALS) de la CAF, une réduction d'impôt de 25 % sur les frais d'hébergement et de dépendance (plafonnée à 10 000 € de dépenses par an), sans oublier les aides des caisses de retraite complémentaire. Pour y voir plus clair sur tout ça, consultez notre page sur le financement d'un séjour en EHPAD.

Où trouver un EHPAD dans la Drôme (26)

Valence arrive en tête avec 8 EHPAD - le choix le plus large du département, entre établissements publics rattachés au centre hospitalier et structures privées. Montélimar en propose 4, bien placés pour les familles du sud de la Drôme et du Tricastin. Romans-sur-Isère et Crest comptent chacune 3 EHPAD, comme Saint-Vallier dans le nord du département. Enfin, Nyons, Tain-l'Hermitage et Dieulefit accueillent chacune 2 établissements - de quoi trouver une place dans la Drôme provençale ou le nord du département sans trop s'éloigner.