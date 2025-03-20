Établissement très conviviale situé au calme dans un écrin de verdure. Un lieu parfait pour nos aînés. Le personnel est sympathique et chaleureux. La nourriture est de très bonne qualité et travaillée avec des produits frais. En revanche l'établissement devrait être restructuré à l'intérieur, les chambres sont tristes et les salles de bains ne sont pas adaptées pour des personnes âgées, en l'occurrence les bacs de douches avec rebords.

Par Logan H. • Résidence Les Lavandines , Champtercier