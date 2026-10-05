La Résidence du Lubéron accepte-t-elle les aides financières ? Oui, l'établissement est habilité à l'aide sociale à l'hébergement (ASH), à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et à l'aide au logement (APL / ALS). Votre proche peut donc bénéficier d'un soutien financier selon sa situation. Il est conseillé de contacter la résidence pour évaluer les droits ouverts.

Où se situe exactement l'établissement ? La résidence se trouve rue de Pierrevert, à Sainte-Tulle (04220), dans les Alpes-de-Haute-Provence. Elle bénéficie d'un cadre paisible dans la vallée de la Durance, aux portes du Luberon. Vous pouvez joindre l'accueil au 04 92 70 60 00.