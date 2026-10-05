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Résidence du Lubéron à Sainte-Tulle (04)

4.9 (7)
Maison de retraite / EHPAD à Sainte-Tulle (04)
rue de Pierrevert, 04220 Sainte-Tulle

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL Cadre provençal calme près du Luberon Établissement géré par le groupe DomusVi

À propos de l'établissement

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Résidence du Lubéron

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Questions fréquentes

La Résidence du Lubéron accepte-t-elle les aides financières ?
Oui, l'établissement est habilité à l'aide sociale à l'hébergement (ASH), à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et à l'aide au logement (APL / ALS). Votre proche peut donc bénéficier d'un soutien financier selon sa situation. Il est conseillé de contacter la résidence pour évaluer les droits ouverts.
Où se situe exactement l'établissement ?
La résidence se trouve rue de Pierrevert, à Sainte-Tulle (04220), dans les Alpes-de-Haute-Provence. Elle bénéficie d'un cadre paisible dans la vallée de la Durance, aux portes du Luberon. Vous pouvez joindre l'accueil au 04 92 70 60 00.
Quel groupe gère la Résidence du Lubéron ?
L'établissement est géré par le groupe DomusVi, acteur reconnu de l'accompagnement des personnes âgées. Il s'agit d'un EHPAD de statut privé. Pour toute demande d'information, vous pouvez contacter directement la direction par téléphone ou par courriel.

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