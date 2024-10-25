Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Sainte-Tulle
"Mon frère réside depuis plus d'un an maintenant dans votre résidence, et c'est toujours un plaisir de lui rendre visite ! Merci pour votre accueil, votre accompagnement mais surtout ... votre écoute et votre bienveillance"
Par Jean-gilles B. • Résidence du Lubéron , Sainte-Tulle
Bonjour je viens remercier le personnel qui nous a préparé une jolie table pour l'anniversaire de maman 94ans aujourd'hui c'était vraiment très bien le personnel au top très agréable moment merci beaucoup c'était vraiment très bien
Par Marie N. • Résidence du Lubéron , Sainte-Tulle
Je recommande vivement cet établissement pour toutes les personnes qui souhaitent prendre soin de leur proche ayant perdu son autonomie. Le personnel est à l'écoute et attentionné. La directrice veille au bon fonctionnement de l'établissement et trouve rapidement une solution aux éventuels problèmes qui peuvent survenir. Les activités sont adaptées et variées. Les locaux sont accueillants et l'ambiance familiale. Ma maman y réside depuis bientôt quatre ans et je suis enfin sereine.
Par Gabrielle J. • Résidence du Lubéron , Sainte-Tulle
Tous nos remerciements à la direction et au personnel pour leur ur sollicitude et leur extrême gentillesse .nous sommes très contents du bien-être que mon père Pierre mateille reçoit en toutes circonstances. Cordialement. Françoise
Par Charles M. • Résidence du Lubéron , Sainte-Tulle
J’ai l’occasion de me rendre souvent dans cette Ehpad et j’y rencontre une équipe dévouée, disponible et dont la priorité est le bien être des résidents .
Par Antoine P. • Résidence du Lubéron , Sainte-Tulle