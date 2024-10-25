Je recommande vivement cet établissement pour toutes les personnes qui souhaitent prendre soin de leur proche ayant perdu son autonomie. Le personnel est à l'écoute et attentionné. La directrice veille au bon fonctionnement de l'établissement et trouve rapidement une solution aux éventuels problèmes qui peuvent survenir. Les activités sont adaptées et variées. Les locaux sont accueillants et l'ambiance familiale. Ma maman y réside depuis bientôt quatre ans et je suis enfin sereine.

Par Gabrielle J. • Résidence du Lubéron , Sainte-Tulle