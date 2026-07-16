Maisons de retraite / EHPAD dans les Hautes-Alpes

Maisons de retraite et EHPAD dans les Hautes-Alpes

23 EHPAD entre Gapençais, Briançonnais et Embrunais dans les Hautes-Alpes (05)

Les Hautes-Alpes, c'est le département le plus haut de France métropolitaine. Ça se voit, d'ailleurs, quand on regarde les 23 EHPAD disséminés entre les massifs des Écrins, du Queyras et du Dévoluy - un territoire montagnard où la population âgée vit souvent dans des communes rurales isolées, parfois franchement difficiles d'accès en hiver. Pour comprendre la signification d'EHPAD et ce que ces structures médicalisées apportent, il faut avoir en tête cette réalité géographique : les personnes âgées en perte d'autonomie ont besoin d'un établissement proche de leur bassin de vie.

Gap, préfecture du département dans le Gapençais, concentre à elle seule 5 EHPAD. C'est le pôle principal pour les seniors dépendants du sud des Hautes-Alpes. Plus au nord, Briançon - la plus haute ville de France quand même, à 1 326 mètres - dispose de 2 établissements couvrant le Briançonnais et les vallées alentour. Entre les deux, Embrun accueille un EHPAD dans le secteur de l'Embrunais, au bord du lac de Serre-Ponçon. Les autres structures se retrouvent à Laragne-Montéglin, Guillestre, Veynes, Saint-Bonnet-en-Champsaur ou encore Aiguilles, assurant un maillage territorial correct pour ce département de montagne.

Côté capacité, les EHPAD haut-alpins tournent autour de 62 places en moyenne. C'est cohérent avec la taille modeste des communes. Sur les 23 structures, 55 % relèvent du secteur public (centres hospitaliers ou CCAS), 35 % sont gérées par des associations et 10 % appartiennent au privé. Cette prédominance du public et de l'associatif reflète bien le caractère rural du département, où les gros opérateurs privés s'implantent moins volontiers que dans les métropoles.

Combien coûte un EHPAD dans les Hautes-Alpes (05)

Bonne nouvelle : le coût d'un hébergement en EHPAD dans les Hautes-Alpes reste globalement en dessous de la moyenne nationale, porté par la forte proportion d'établissements publics. Le tarif hébergement varie selon le type de chambre et le statut de l'établissement. Voici les tarifs médians constatés :

Type Médiane/mois Fourchette Chambre simple 2 625 € 2 400 € - 3 180 € Chambre double 2 348 € 2 235 € - 2 460 € Chambre unité protégée 2 790 € -

Les chambres en unité protégée - destinées aux personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles apparentés - affichent un tarif médian de 2 790 €/mois. Le surcoût s'explique par l'encadrement renforcé et les aménagements sécurisés. La chambre double, quand elle est disponible, permet de faire baisser la note à environ 2 348 €, une option intéressante pour les couples.

Au tarif hébergement s'ajoute le ticket modérateur dépendance, calculé selon le niveau de perte d'autonomie du résident - son groupe GIR. Dans les Hautes-Alpes, les tarifs journaliers dépendance se décomposent ainsi :

GIR 1-2 (forte dépendance) : 22,14 €/jour

GIR 3-4 (dépendance modérée) : 14,05 €/jour

GIR 5-6 (faible dépendance ou autonomie) : 5,96 €/jour

Le tarif GIR 5-6 reste à la charge du résident, quel que soit son niveau de dépendance. Pour les GIR 1 à 4, l'APA en établissement prend en charge la différence entre le tarif du GIR concerné et le tarif GIR 5-6. Bien anticiper le financement en EHPAD permet d'éviter les mauvaises surprises et de préparer l'entrée en établissement plus sereinement.

Bien choisir sa maison de retraite dans les Hautes-Alpes (05)

Choisir un EHPAD dans un département de montagne, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en plaine. L'accessibilité en période hivernale, par exemple - certaines routes se retrouvent enneigées ou fermées plusieurs mois par an, ce qui complique sacrément les visites des proches. Un EHPAD situé sur un axe routier principal (RN85, RN94) ou dans une ville comme Gap ou Briançon garantit un accès plus régulier tout au long de l'année.

La proximité d'un centre hospitalier mérite aussi qu'on s'y attarde. Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à Gap et l'hôpital de Briançon sont les deux principaux pôles de santé du département. Être à côté facilite les consultations spécialisées et la gestion des urgences. Avant de se lancer, il est recommandé de préparer son dossier d'admission et d'aller visiter plusieurs établissements pour comparer les prestations, sentir l'ambiance et observer le cadre de vie sur place.

Le projet d'établissement, la qualification du personnel soignant, la qualité des repas, les activités proposées - tout ça mérite d'être regardé de près. Il faut dire que dans les Hautes-Alpes, plusieurs EHPAD tirent vraiment parti de leur environnement montagnard : espaces extérieurs avec vue sur les sommets, jardins thérapeutiques, sorties adaptées en pleine nature. Avouons-le, il y a pire comme cadre de vie.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans les Hautes-Alpes (05)

Les EHPAD haut-alpins assurent une prise en charge médicale et paramédicale continue, ajustée au degré de dépendance de chaque personne accueillie. Concrètement, une équipe pluridisciplinaire - médecin coordonnateur, infirmiers, aides-soignants, psychologue, kinésithérapeute - intervient au quotidien pour le suivi des soins, la distribution des traitements et l'accompagnement dans les gestes de la vie courante (toilette, habillage, repas).

La vie quotidienne ne se résume pas aux soins, loin de là. Les journées sont rythmées par des activités variées qui stimulent les capacités cognitives et physiques : ateliers mémoire, activités manuelles, gymnastique douce, lectures partagées, sorties encadrées... Certains établissements organisent même des animations en lien avec la culture montagnarde locale, ce qui renforce le sentiment d'appartenance des habitants de longue date.

Les unités protégées, présentes dans plusieurs EHPAD du département, accueillent les personnes souffrant de troubles cognitifs sévères dans un environnement sécurisé. Le personnel y est formé aux approches non médicamenteuses, et les espaces de déambulation sont conçus pour que les personnes désorientées puissent se déplacer librement sans risque. Un point qui rassure beaucoup les familles, d'ailleurs.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans les Hautes-Alpes (05)

Trois formules d'accueil coexistent dans les EHPAD des Hautes-Alpes. L'hébergement permanent reste la solution la plus courante : le senior s'installe durablement, l'établissement devient son lieu de vie principal. L'hébergement temporaire, lui, limité à quelques semaines ou mois, répond à des situations ponctuelles - sortie d'hospitalisation, répit pour un aidant familial, essai avant une entrée définitive. Dans un département où les aidants vivent parfois loin, cette formule s'avère particulièrement utile.

L'accueil de jour permet à une personne âgée vivant à domicile de passer une ou plusieurs journées par semaine en EHPAD. Elle profite des activités, des repas et d'un suivi soignant, puis rentre chez elle le soir. Cette solution intermédiaire contribue à rompre l'isolement - un vrai sujet dans les vallées alpines peu peuplées - et à retarder l'entrée en hébergement permanent. Attention cependant : tous les EHPAD du département ne proposent pas ces trois formules, mieux vaut se renseigner directement auprès de chaque structure.

APA, ASH et aides financières dans les Hautes-Alpes (05)

Plusieurs dispositifs financiers peuvent réduire le reste à charge en EHPAD dans les Hautes-Alpes. L'APA (allocation personnalisée d'autonomie) en établissement est versée par le Conseil départemental aux personnes classées en GIR 1 à 4. Elle couvre une partie du tarif dépendance, en fonction des ressources du bénéficiaire. La demande s'effectue auprès des services du département, avec un certificat médical et un justificatif de domicile.

L'aide sociale à l'hébergement (ASH) s'adresse aux personnes dont les revenus et le patrimoine ne suffisent pas à couvrir les frais. Elle est accordée sous conditions de ressources et concerne uniquement les EHPAD habilités à l'aide sociale - ce qui est le cas de la majorité des établissements publics et associatifs du département. D'autres coups de pouce existent :

Les aides au logement (APL ou ALS) versées par la CAF, applicables sous conditions à certains EHPAD conventionnés

La déduction fiscale de 25 % des frais d'hébergement et de dépendance, plafonnée à 10 000 € par an et par personne

Les aides des caisses de retraite complémentaire, qui varient selon les organismes

En cumulant ces aides, on peut réduire la facture mensuelle de façon significative. Pour s'y retrouver dans les démarches - parce que ce n'est pas toujours simple -, le mieux est de contacter le CLIC (Centre local d'information et de coordination) ou le point info seniors le plus proche. Ils sont là pour accompagner les familles.

Où trouver un EHPAD dans les Hautes-Alpes (05)

Les 23 EHPAD des Hautes-Alpes se répartissent sur l'ensemble du territoire, même si c'est de manière inégale. Gap regroupe 5 établissements et reste le principal bassin d'accueil. Briançon et Laragne-Montéglin disposent chacune de 2 EHPAD, tandis qu'Embrun et Guillestre en comptent 1 chacune. Les autres structures sont implantées dans des communes plus petites du Champsaur, du Buëch ou du Queyras, assurant une couverture adaptée aux besoins des personnes âgées sur l'ensemble des Hautes-Alpes.