BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidence Les Lavandines à Champtercier (04)

4.5 (2)
Photo de Résidence Les Lavandines - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Champtercier (04)
509 Route de la Clède, 04660 Champtercier

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Les Lavandines

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Résidence du Lubéron - Maison de retraite / EHPAD à Sainte-Tulle
Places disponibles

Résidence du Lubéron

4.9 (7)

Sainte-Tulle (04220)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 820 € par mois
L'Etoile de Haute Provence - Maison de retraite / EHPAD à Manosque
Places disponibles

L'Etoile de Haute Provence

4.9 (17)

Manosque (04100)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 640 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Champtercier