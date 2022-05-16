Ma maman a passé un peu moins d'une année dans cet établissement. Au début j'étais très inquiet, mais tout s'est passé pour le mieux. Par delà les locaux agréables, lumineux et bien entretenus je tiens à souligner le professionalisme, la disponibilité, la gentillesse, en un mot l'humanité, de l'ensemble du personnel. Grâce à cela elle a passé ses derniers mois de vie, apaisée et en toute confiance. Un grand merci à toutes et tous.

Par Michel L. • L'Etoile de Haute Provence , Manosque