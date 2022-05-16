Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Manosque
Ma maman a passé un peu moins d'une année dans cet établissement. Au début j'étais très inquiet, mais tout s'est passé pour le mieux. Par delà les locaux agréables, lumineux et bien entretenus je tiens à souligner le professionalisme, la disponibilité, la gentillesse, en un mot l'humanité, de l'ensemble du personnel. Grâce à cela elle a passé ses derniers mois de vie, apaisée et en toute confiance. Un grand merci à toutes et tous.
Par Michel L. • L'Etoile de Haute Provence , Manosque
Mon papa est resté pratiquement 3 années sur place ,ou j'ai pu observer le travail efficace et attentionné de tout le personnel .La gentillesse et compétence sont au rendez-vous et ce jusqu'au depart final....
Par Gilles B. • L'Etoile de Haute Provence , Manosque
N'hésitez pas à vous rendre sur place même sans prévenir (contrairement à d'autres établissements) et vous pourrez constater par vous même de la qualité de l'accueil, de la bienveillance du personnel, de la propreté, des repas soignés.
Par Noelle S. • L'Etoile de Haute Provence , Manosque
Bonjour je vais bientôt travailler au jardin du Cigaloun c'est bien la première fois que je me sens apaisé lorsque je rentre dans un EHPAD un endroit magnifique j'espère y faire mes preuves en tant qu'aide-soignante je suis très heureuse d'être tombé dessus
Par Najla 1. • L'Etoile de Haute Provence , Manosque
L’étoile de haute Provence est une résidence médicalisée pour nos aînés ou prône la bienveillante, la bonne humeur , et le bien être de nos aînés . Le personnel est très humain , toujours à l’écoute et ils aiment vraiment nos aînés . Ils les accompagnent tout au long de leur séjour avec beaucoup de respect .
Par Sandrine N. • L'Etoile de Haute Provence , Manosque