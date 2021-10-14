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Maisons de retraite / EHPAD à Villiers-sur-Marne (94350)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Villiers-sur-Marne

Ma mère y est , le personnel est très pro et attentionné

Par Miezi S. Residence Le Vieux Colombier , Villiers-sur-Marne

Je ne suis pas du tout d accord avec les avis négatifs de cette établissement Mon oncle est dans cette résidence depuis plus de trois ans et moi personnellement je trouve que la situation s est nettement améliorée avec l arrivée de la nouvelle directrice que je trouve dynamique et à notre écoute Enfin un nouvel environnement beaucoup plus agréable Collette K

Par Amel K. Residence Le Vieux Colombier , Villiers-sur-Marne

La nouvelle direction est à l’écoute des retours des familles. Je tiens à les remercier pour les soins et l’attention accordée à ma tante. Merci du fond du cœur

Par Mathias A. Residence Le Vieux Colombier , Villiers-sur-Marne

Notre père est rentré au vieux colombier en juillet 2021 et depuis nous sommes très contents de la prise en charge et de l état d'esprit du personnel et de la communication avec l'ensemble du personnel de l établissement. Une nouvelle direction très à l'écoute et humaine que nous remercions vivement

Par Sara D. Residence Le Vieux Colombier , Villiers-sur-Marne

Mon père y est bien, je trouve toute l'équipe qui l'entoure super. Très bon établissement où le personnel est souriant et agréable avec les résidents et les familles.

Par Angelique V. Residence Le Vieux Colombier , Villiers-sur-Marne

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