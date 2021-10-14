Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Villiers-sur-Marne
Ma mère y est , le personnel est très pro et attentionné
Par Miezi S. • Residence Le Vieux Colombier , Villiers-sur-Marne
Je ne suis pas du tout d accord avec les avis négatifs de cette établissement Mon oncle est dans cette résidence depuis plus de trois ans et moi personnellement je trouve que la situation s est nettement améliorée avec l arrivée de la nouvelle directrice que je trouve dynamique et à notre écoute Enfin un nouvel environnement beaucoup plus agréable Collette K
Par Amel K. • Residence Le Vieux Colombier , Villiers-sur-Marne
La nouvelle direction est à l’écoute des retours des familles. Je tiens à les remercier pour les soins et l’attention accordée à ma tante. Merci du fond du cœur
Par Mathias A. • Residence Le Vieux Colombier , Villiers-sur-Marne
Notre père est rentré au vieux colombier en juillet 2021 et depuis nous sommes très contents de la prise en charge et de l état d'esprit du personnel et de la communication avec l'ensemble du personnel de l établissement. Une nouvelle direction très à l'écoute et humaine que nous remercions vivement
Par Sara D. • Residence Le Vieux Colombier , Villiers-sur-Marne
Mon père y est bien, je trouve toute l'équipe qui l'entoure super. Très bon établissement où le personnel est souriant et agréable avec les résidents et les familles.
Par Angelique V. • Residence Le Vieux Colombier , Villiers-sur-Marne