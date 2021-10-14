Je ne suis pas du tout d accord avec les avis négatifs de cette établissement Mon oncle est dans cette résidence depuis plus de trois ans et moi personnellement je trouve que la situation s est nettement améliorée avec l arrivée de la nouvelle directrice que je trouve dynamique et à notre écoute Enfin un nouvel environnement beaucoup plus agréable Collette K

Par Amel K. • Residence Le Vieux Colombier , Villiers-sur-Marne