Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Mandres-les-Roses
un GRAND merci à la direction et au personnel de l'EHPAD Normandy Cottage pour la fête des familles qui a été très bien organisée et où tous les pensionnaires ont pu participer ainsi que leur famille. Ce moment de partage festif a permis de créer des liens supplémentaires entre les pensionnaires, les familles et tous les membres du personnel soignant. un ENORME merci aussi a la Direction pour cette organisation et cette belle réussite. Mr MANFREDI.
Par Secretariat O. • Normandy Cottage , Mandres-les-Roses
Un établissement agréable en cœur de ville, proche de toute commodité. Une équipe stable et engagée, souriante et disponible. Une prise en charge des aînés en constante recherche d'amélioration dans un esprit bienveillant.
Par Séverine B. • Normandy Cottage , Mandres-les-Roses
Excellent contact avec la nouvelle psychologue récemment arrivée et qui propose des solutions pour stimuler nos chers aïeux. Merci et espérons qu’elle aura les moyens de mettre en œuvre ses projets
Par Didier C. • Residence Verdi , Mandres-les-Roses
Bonjour J'ai choisi cet établissement en 2019 pour un de mes proches. Malheureusement, il est décédé de la pandémie, un an après être arrivé ! La directrice (jeune directrice) a tout de suite été à l'écoute et mon oncle a été choyé. Je n'ai pas manqué d'être présente aux côtés de mon parrain ce qui me donne un aperçu plutôt objectif des services qui sont rendus aux personnes âgées. J'ai été totalement satisfaite du personnel et de la direction.
Par Elisabeth G. • Normandy Cottage , Mandres-les-Roses
Merci d avoir pris soins de notre maman comme vous l avez fait toutes les équipes aides soignants équipes administrative personnels au soins avec nos anciens Les filles de madame Durieux
Par Virginie R. • Residence Verdi , Mandres-les-Roses