Bonjour J'ai choisi cet établissement en 2019 pour un de mes proches. Malheureusement, il est décédé de la pandémie, un an après être arrivé ! La directrice (jeune directrice) a tout de suite été à l'écoute et mon oncle a été choyé. Je n'ai pas manqué d'être présente aux côtés de mon parrain ce qui me donne un aperçu plutôt objectif des services qui sont rendus aux personnes âgées. J'ai été totalement satisfaite du personnel et de la direction.

Par Elisabeth G. • Normandy Cottage , Mandres-les-Roses