notre papa est entré dans cette résidence devant laquelle je passais tous les jours en mars 2018 et y est resté jusqu'à la fin de sa vie dans des conditions que je qualifierais d'exceptionnelles tant du point de vue de l'hébergement de la nourriture que de la disponibilté la gentillesse la bienveillance de tout le personnel allié à la compétence de la direction et de tout le personnel;notre papa a traversé la crise du covid non seulement sans tomber malade mais en restant en permanence relié à nous par des conversations depuis sa terrasse de la rue où je me situais grâce à un personnel bienveillant qui l'installait sur sa terrasse en veillant à ce qu'il soit ni trop au chaud ni trop au froid; l'encadrement l'animation sont top et les aides soignantes et infirmières dévouées compétentes et réactives ;jainsi nous partions en vacances sans la moindre inquiétude le sachant entre de bonnes mains. Après le décès de notre mère il y avait réappris à sourire il nous disait je suis bien ici un grand merci à toute l'équipe catherine gaillard et valérie nguyen

Par Catherine G. • Résidence La Vallee De La Marne , Joinville-le-Pont