Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Joinville-le-Pont
Un endroit adapté aux personnes âgées. belle résidence sur les bord de marne mais pour le médicale ils sont incompétents . je remercie madame ayouba qui était à l'écoute. et le personnel de l'accueil. il y a des choses négatives à dire plus que le positif mais je préfère m'arreter là.
Par Thomas S. • Résidence La Vallee De La Marne , Joinville-le-Pont
Résidence très propre et accueillante Personnels à l écoute Lieu agréable
Par Jean-charles B. • Résidence La Vallee De La Marne , Joinville-le-Pont
Merci encore à toute l'équipe d'avoir accompagné ma maman, merci encore pour votre bienveillance, merci encore pour vos compétences médicales, la qualité hôtelière et la chaleur de votre accueil. Merci pour tout, je ne pouvais espérer mieux pour son dernier voyage,, un séjour paisible vers une fin de vie sereine dans un cadre apaisant. Merci. Jean et Marie Catherine Brunet
Par Brunet-bougerol M. • Résidence La Vallee De La Marne , Joinville-le-Pont
Nous tenons tout particulièrement à remercier la direction de l'établissement et l'intégralité du personnel qui, à tous les niveaux, de l'accueil aux soins prodigués par médecin, infirmières, aides-soignantes, personnels de service, toutes et tous nous ont été d'un précieux secours et ont fait preuve d'une écoute attentive et de compassion alors que nous vivions des moments particulièrement difficiles. Toutes et tous allient humanité et professionnalisme ce qui, dans les circonstances actuelles et compte tenu de la pression subie dans leur quotidien, est une qualité rare qui témoigne aussi d'un pilotage attentif au bien-être de tous : personnels, familles et bien-sûr résidents. Famille de Jacques Baudinault
Par Jacques B. • Résidence La Vallee De La Marne , Joinville-le-Pont
notre papa est entré dans cette résidence devant laquelle je passais tous les jours en mars 2018 et y est resté jusqu'à la fin de sa vie dans des conditions que je qualifierais d'exceptionnelles tant du point de vue de l'hébergement de la nourriture que de la disponibilté la gentillesse la bienveillance de tout le personnel allié à la compétence de la direction et de tout le personnel;notre papa a traversé la crise du covid non seulement sans tomber malade mais en restant en permanence relié à nous par des conversations depuis sa terrasse de la rue où je me situais grâce à un personnel bienveillant qui l'installait sur sa terrasse en veillant à ce qu'il soit ni trop au chaud ni trop au froid; l'encadrement l'animation sont top et les aides soignantes et infirmières dévouées compétentes et réactives ;jainsi nous partions en vacances sans la moindre inquiétude le sachant entre de bonnes mains. Après le décès de notre mère il y avait réappris à sourire il nous disait je suis bien ici un grand merci à toute l'équipe catherine gaillard et valérie nguyen
Par Catherine G. • Résidence La Vallee De La Marne , Joinville-le-Pont