Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Créteil
Je tenais depuis un moment à laisser un excellent commentaire concernant l’EHPAD où réside un membre de ma famille, l’attention, le suivi , les soins apportés sont vraiment super! L’équipe, les équipes sont accessibles et toujours à l’écoute. Le personnel soignant est agréable et toujours souriant, complicité qui s’installe très rapidement. Une confiance absolue qui est présente et partagée au quotidien. Les locaux, la restauration et les chambres sont propres, modernes et spacieuses. Merci à toutes les équipes et à madame la directrice madame Ouazani qui depuis le premier nous a accueilli comme à la maison. Professionnelle et rassurante à juste titre.
Par Predrag J. • Residence Le Hameau De Mesly , Créteil
Ehpad accueillante ,humaine Le personnel est très dévoué, à l écoute des résidents Une equipe d animation propose des sorties adaptées et variées ( marché, visite à Paris etc...) ,activités manuelles ,festivités C est une atmosphère familiale et très agréable Ma maman y sejourne depuis l ouverture et apprécie la nouvelle direction mise en place Je recommande vivement cette institution
Par Evelyne C. • Residence Le Hameau De Mesly , Créteil
Mon oncle a séjourné dans cet établissement que je recommande. Il a été pris en charge avec bienveillance du début à la fin, merci à toute l'équipe !
Par Samir S. • Residence Le Hameau De Mesly , Créteil
Un ehpad à échelle humaine avec un personnel dévoué et bienveillant envers les pensionnaires. Direction, administration, et encadrement médical à l'écoute et réactifs. Nourriture de qualité, établissement propre, bien tenu et convivial. Un grand merci à Mme Vitré et à toute l'équipe du hameau de Mesly pour leur professionnalisme et leur accueil chaleureux. Laurence Forté.
Par Frédéric F. • Residence Le Hameau De Mesly , Créteil
Lieu avec une âme. Endroit très agréable, propre et moderne. Personnel chaleureux, attentif et disponible à tous les niveaux. Une mention spéciale à la Directrice, Mme Vitré, pour son accueil, sa gentillesse et sa bienveillance.
Par Sylvia S. • Residence Le Hameau De Mesly , Créteil