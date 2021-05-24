Je tenais depuis un moment à laisser un excellent commentaire concernant l’EHPAD où réside un membre de ma famille, l’attention, le suivi , les soins apportés sont vraiment super! L’équipe, les équipes sont accessibles et toujours à l’écoute. Le personnel soignant est agréable et toujours souriant, complicité qui s’installe très rapidement. Une confiance absolue qui est présente et partagée au quotidien. Les locaux, la restauration et les chambres sont propres, modernes et spacieuses. Merci à toutes les équipes et à madame la directrice madame Ouazani qui depuis le premier nous a accueilli comme à la maison. Professionnelle et rassurante à juste titre.

Par Predrag J. • Residence Le Hameau De Mesly , Créteil