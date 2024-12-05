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Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Maurice (94410)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Maurice

Mon époux à passé quelques mois dans cette résidence. Il est décédé hier matin ,admirablement entouré par le personnel de la résidence qui a fait plus que son devoir .Tout le personnel a ete d,une gentillesse exquise et l,accompagnement infirmier particulièrement efficace et humain .

Par Annie B. Les Jardins des Acacias , Saint-Maurice

Stage de première année en tant d’étudiante infirmière de première année. L’équipe m’a très bien accueilli et mon stage c’est très très bien passé. Je recommande.

Par Coline B. Les Jardins des Acacias , Saint-Maurice

J ai effectué mon premier stage (ide) de 1 ère année pendant 5 semaines. Je remercie l'équipe d'avoir pris le temp de répondre à toutes mes interrogations et de monter en compétence. Ambiance chaleureuse et convivial. Un tres grand merci à ma tutrice.

Par Sarah E. Les Jardins des Acacias , Saint-Maurice

En temps que stagiaire, j’ai effectué mon 3 eme stage en Ehpad dans cette structure. Je suis vraiment impressionné par l’esprit d’équipe qui s’y trouve et la joie de vivre de plus , j’ai été accompagné et accueilli chaleureusement au sein de l’établissement. Je recommande fortement

Par Guidiala M. Les Jardins des Acacias , Saint-Maurice

Ehpad très bien géré. Le personnel soignant est au top. Ma mère s'y sent très bien. Quelques repas sont à améliorer... Je recommande cet établissement.

Par Carole E. Les Jardins des Acacias , Saint-Maurice

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