Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Maurice
Mon époux à passé quelques mois dans cette résidence. Il est décédé hier matin ,admirablement entouré par le personnel de la résidence qui a fait plus que son devoir .Tout le personnel a ete d,une gentillesse exquise et l,accompagnement infirmier particulièrement efficace et humain .
Par Annie B. • Les Jardins des Acacias , Saint-Maurice
Stage de première année en tant d’étudiante infirmière de première année. L’équipe m’a très bien accueilli et mon stage c’est très très bien passé. Je recommande.
Par Coline B. • Les Jardins des Acacias , Saint-Maurice
J ai effectué mon premier stage (ide) de 1 ère année pendant 5 semaines. Je remercie l'équipe d'avoir pris le temp de répondre à toutes mes interrogations et de monter en compétence. Ambiance chaleureuse et convivial. Un tres grand merci à ma tutrice.
Par Sarah E. • Les Jardins des Acacias , Saint-Maurice
En temps que stagiaire, j’ai effectué mon 3 eme stage en Ehpad dans cette structure. Je suis vraiment impressionné par l’esprit d’équipe qui s’y trouve et la joie de vivre de plus , j’ai été accompagné et accueilli chaleureusement au sein de l’établissement. Je recommande fortement
Par Guidiala M. • Les Jardins des Acacias , Saint-Maurice
Ehpad très bien géré. Le personnel soignant est au top. Ma mère s'y sent très bien. Quelques repas sont à améliorer... Je recommande cet établissement.
Par Carole E. • Les Jardins des Acacias , Saint-Maurice