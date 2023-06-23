Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Maisons-Alfort
Grâce à l’attention particulière du technicien et à sa sympathie, j’ai pu énormément apprendre à ses côtés. De plus, avec l’appui d’un intervenant électricien et d’un formateur en mise en sécurité, j’ai pu affiner mes compétences. Et cela, sans même compter la Directrice, dont la gentillesse et l’attention remarquable se reflètent dans l’excellent travail de l’équipe soignante. Je recommande ce stage à toute personne en quête d’un lieu chaleureux où perfectionner ses compétences en toute sérénité, ou en acquérir de nouvelles.
Par Meliane B. • Résidence Médicis , Maisons-Alfort
Ma grand-mère est résidente à l’EHPAD Médicis depuis plusieurs mois, et nous sommes extrêmement satisfaits de la qualité de l’accompagnement. Le personnel est bienveillant, attentif et toujours à l’écoute, créant une ambiance chaleureuse et rassurante. Les activités proposées sont variées et adaptées, permettant aux résidents de rester actifs et engagés. Un grand merci à toute l’équipe pour leur professionnalisme et leur dévouement.
Par Naylane A. • Résidence Médicis , Maisons-Alfort
Le personnel est très accueillant et surtout très respectueux avec ma grand-mère aui n’est pas toujours facile. Merci beaucoup à vous !
Par Max B. • Résidence Médicis , Maisons-Alfort
Superbe structure avec un personnel plus que bienveillant envers nos seniors ! Nos proches sont accompagnés au mieux tous les jours Merci mille fois !!
Par Lauryn C. • Résidence Médicis , Maisons-Alfort
Franchement, rien à redire sur l’Ehpad Médicis à Maisons-Alfort. Ma mamie y est et elle est super bien entourée. Le personnel est au top, toujours aux petits soins, sympa et vraiment humain. Les activités sont variées et bien pensées, elle ne s’ennuie jamais. L’endroit est propre et bien entretenu, on sent qu’ils ne font pas les choses à moitié. Bref, si vous cherchez un bon Ehpad, foncez, ici ils prennent vraiment soin des anciens ! Merci à toute l’équipe, vous gérez !
Par Colleen N. • Résidence Médicis , Maisons-Alfort