Franchement, rien à redire sur l’Ehpad Médicis à Maisons-Alfort. Ma mamie y est et elle est super bien entourée. Le personnel est au top, toujours aux petits soins, sympa et vraiment humain. Les activités sont variées et bien pensées, elle ne s’ennuie jamais. L’endroit est propre et bien entretenu, on sent qu’ils ne font pas les choses à moitié. Bref, si vous cherchez un bon Ehpad, foncez, ici ils prennent vraiment soin des anciens ! Merci à toute l’équipe, vous gérez !

Par Colleen N. • Résidence Médicis , Maisons-Alfort