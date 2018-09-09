Ma mère a passé 3 semaines dans cet EPHAD pour y terminer paisiblement ses jours. Je tiens à dire que j'étais très inquiète à l'idée de mettre ma mère en EPHAD, que ce soit un établissement ORPEA n'ont pas calmé mes craintes, au contraire. Pourtant, je n'ai jamais connu un tel soulagement. Le personnel était compétent, bienveillant, patient, aimable. Tout était très bien tenu, propre. Toute l'équipe est empreinte d'une grande éthique et d'un grand respect envers les personnes âgées et les familles. J'ai totalement changé d'avis sur les Ephad. Ma mère était heureuse dans ce lieu et elle me l'a dit. Je leur en suis très reconnaissante. Bravo à l'équipe et un grand MERCI ! je recommande cet établissement pour vos proches

Par Ariane F. • Résidence De L'Orme , Saint-Maur-des-Fossés