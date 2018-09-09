Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Maur-des-Fossés
Bonjour Mon père a séjourné durant plus d un an dans la résidence, il y était tres bien installé avec des équipes au petit soin. La résidence est soignée, propre, il y a des espaces pour les familles et des extérieurs. Je vous remercie d avoir prie soin de mon père. Bonne continuation
Par Vincent A. • Résidence De L'Orme , Saint-Maur-des-Fossés
Un grand MERCI pour votre bienveillance envers mon père qui a été très ravi de son séjour dans votre établissement . Je recommande vivement .
Par Zahia T. • Résidence De L'Orme , Saint-Maur-des-Fossés
Ma mère a passé 3 semaines dans cet EPHAD pour y terminer paisiblement ses jours. Je tiens à dire que j'étais très inquiète à l'idée de mettre ma mère en EPHAD, que ce soit un établissement ORPEA n'ont pas calmé mes craintes, au contraire. Pourtant, je n'ai jamais connu un tel soulagement. Le personnel était compétent, bienveillant, patient, aimable. Tout était très bien tenu, propre. Toute l'équipe est empreinte d'une grande éthique et d'un grand respect envers les personnes âgées et les familles. J'ai totalement changé d'avis sur les Ephad. Ma mère était heureuse dans ce lieu et elle me l'a dit. Je leur en suis très reconnaissante. Bravo à l'équipe et un grand MERCI ! je recommande cet établissement pour vos proches
Par Ariane F. • Résidence De L'Orme , Saint-Maur-des-Fossés
Résidence au top, personnel très qualifié, directrice a l'écoute Je recommande vivement
Par Gregory B. • Résidence De L'Orme , Saint-Maur-des-Fossés
Acceuil très chaleureux , personnel à l écoute, équipe bienveillante et prestations au top .
Par Rosiaux M. • Résidence De L'Orme , Saint-Maur-des-Fossés