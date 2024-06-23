Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Choisy-le-Roi
Une équipe réactive et à l’écoute. Ma tante s’y plaît grâce aux nombreuses activités mises en place par la direction.
Par Mickael V. • Residence Georges Leger , Choisy-le-Roi
Établissement de repos pour personnes âgées que je recommande ! Ma tante y est admise et tout se passe pour le mieux et ce que nous voulions pour elle. Nous sommes sincèrement rassuré que cela soit le cas ! Le personnel y est très accueillant et bienveillant et tres agreable lors des visites !
Par Gaëlle G. • Residence Georges Leger , Choisy-le-Roi
Un bon établissement avec un personnel soignant respectueux et à l’écoute. Mon oncle est entre de bonnes mains, je suis plus que rassuré !
Par Djiby S. • Residence Georges Leger , Choisy-le-Roi
Cet établissement se distingue par la qualité de son accueil et la chaleur de son équipe. Grâce à la direction et à toute l'équipe, chaque membre du personnel fait preuve d’une attention sincère et d’une écoute bienveillante, ce qui rend le quotidien des résidents plus agréable et rassurant. La prise en charge est à la fois respectueuse et humaine, avec une grande capacité d’adaptation pour chacun. Merci à toute l’équipe pour leur engagement et leur professionnalisme !
Par Wafa A. • Residence Georges Leger , Choisy-le-Roi
Satisfait de la prise en charge de mes parents par cet établissement. On sent que les résidents sont vraiment pris en considération. Le personnel est attentionné et toujours là pour eux, et l’ambiance est simple et chaleureuse, comme à la maison.
Par Victor C. • Residence Georges Leger , Choisy-le-Roi