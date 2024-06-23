Cet établissement se distingue par la qualité de son accueil et la chaleur de son équipe. Grâce à la direction et à toute l'équipe, chaque membre du personnel fait preuve d’une attention sincère et d’une écoute bienveillante, ce qui rend le quotidien des résidents plus agréable et rassurant. La prise en charge est à la fois respectueuse et humaine, avec une grande capacité d’adaptation pour chacun. Merci à toute l’équipe pour leur engagement et leur professionnalisme !

Par Wafa A. • Residence Georges Leger , Choisy-le-Roi