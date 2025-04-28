Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Valenton
Immense merci à toutes les personnes que j’ai rencontré lors de mes visites pour être avec mon Papa. Que de bienveillance, que d’humanité, que de douceur envers les résidents et leurs familles. À chacune de mes visites il a eu des gentillesses, des attentions délicates. C’est un sacerdoce que ce dévouement, une attention particulière à Alexandra, sa pétillante énergie, son approche aimante envers tous les résidents. Merci à la psychologue, à la coordinatrice et à toutes et tous que j’ai croisé ces quelques jours. Vous m’avez permis d’avoir des instants si précieux avec mon Papa. Je vous félicite d’être des humains avec tant d’humanité envers les autres. Anne BD
Par Anne B. • Les Pastoureaux , Valenton
Une équipe médicale très compétente avec les patients, une équipe administrative très à l'écoute de la famille et un grand merci particulier à l'équipe des Alpages qui s'est occupé de mon père pendant plusieurs mois.
Par Marie-christine S. • Les Pastoureaux , Valenton
Un immense merci à toute l’équipe de la résidence Les Pastoureaux ! C’est une structure 100 % Alzheimer, et ça se sent dès l’accueil. Toute l’équipe, de la secrétaire à l’agent de maintenance, est formée et impliquée dans l’accompagnement des résidents. Leur spécificité est vraiment remarquable, surtout pour les personnes atteintes de troubles importants : ils savent comment s’y prendre, avec douceur, patience et professionnalisme. Les soignantes sont chaleureuses, souriantes et toujours à l’écoute. L’ambiance est bienveillante, et l’équipe paramédicale est dynamique, réactive et compétente. Un petit mot spécial pour la secrétaire, Salima : son sourire est très agréable et chaleureux, elle est toujours à l’écoute et met à l’aise dès l’entrée. Franchement, je recommande la résidence Les Pastoureaux les yeux fermés. C’est un lieu rassurant, où l’on sent que nos aînés sont entre de très bonnes mains. Encore un grand merci, et peut-être à bientôt !
Par Émilie • Les Pastoureaux , Valenton
Etablissement avec une équipe à l'écoute et bienveillante. Les résidents sont traités avec respect et dignité. Cadre agréable grâce sa forêt qui est en cours de projet. Les activités son multiples et adaptées aux résidents. Les repas sont de qualité !
Par Manel N. • Les Pastoureaux , Valenton
En tant qu'intervenants extérieurs les membres de Deuxième Souffle (médiation boxe en EHPAD), et moi même, sommes très satisfait de l'accueil, de la propreté de l'établissement et de la possibilité d'avoir régulièrement des échanges avec la direction, ce qui nous permet de nous sentir à l'aise et donc de fournir un travail de qualité. L'ambiance chaleureuse dans les unités dans lesquelles nous intervenons nous permet de faire des séances dans un environnement agréable et de passer un bon moment à chaque séance. Continuez comme ça !
Par Loic P. • Les Pastoureaux , Valenton