Immense merci à toutes les personnes que j’ai rencontré lors de mes visites pour être avec mon Papa. Que de bienveillance, que d’humanité, que de douceur envers les résidents et leurs familles. À chacune de mes visites il a eu des gentillesses, des attentions délicates. C’est un sacerdoce que ce dévouement, une attention particulière à Alexandra, sa pétillante énergie, son approche aimante envers tous les résidents. Merci à la psychologue, à la coordinatrice et à toutes et tous que j’ai croisé ces quelques jours. Vous m’avez permis d’avoir des instants si précieux avec mon Papa. Je vous félicite d’être des humains avec tant d’humanité envers les autres. Anne BD

Par Anne B. • Les Pastoureaux , Valenton