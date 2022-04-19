Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Thiais
Nous tenions à remercier Mme Laura Bigou directrice de la Résidence "Les Jardins de Thiais" et son personnel pour la gentillesse, la disponibilité et l'écoute auxquels ils ont fait preuve auprès de notre tante (qui hélas vient de nous quitter) durant son séjour parmi eux. En tant que membres de la famille nous avons toujours pu compter sur leurs conseils et leurs Implications.
Par Françoise G. • Résidence Les Jardins de Thiais , Thiais
Même si le placement de ma maman a été de courte durée, je recommande cet établissement. La direction est à l'écoute des familles, et l'ensemble du personnel est très attentionné. Le cadre est soigné et tout est mis en œuvre pour que les résidents s'y sentent bien tant au niveau des infrastructures, des animations qui sont proposées, que pour la restauration qui est variée. Merci à toutes les personnes qui se sont occupées de ma maman pour leur aide et pour les soins qui lui ont été prodigué durant son bref séjour.
Par Maryse R. • Résidence Les Jardins de Thiais , Thiais
Etablissement fort sympathique, le personnel est au petit soin, un animateur très sympa, le lieu est très propre. Je recommande vivement !!!
Par Jules F. • Résidence Les Jardins de Thiais , Thiais
J’ai effectué deux stages dans cette résidence puis j’ai apprécié y travaillé cet été en remplacement. La résidence est chaleureuse et l’équipe est accueillante et dynamique. J’ai aimé y passer du temps autant avec l’équipe qu’avec les résidents. C’était une très bonne expérience !
Par Josephine I. • Résidence Les Jardins de Thiais , Thiais
[13/03/23] Je suis arrivée à la structure des jardins de Thiais pour un stage de peinture pour une durée de trois semaines. L'agent de maintenance m'a accueilli et aider à peindre un mur dans une chambre en donnant de bonnes explications. Pour ma première journée, le travail était bien et agréable pas de stresse. Après 3 semaines passés là-bas, j'ai pu m'améliorer dans le domaine de la peinture en commencement par des petites surfaces (portes, bas des murs...) puis des grandes (cantou, murs des couloirs) cela m'a permis de me faire évoluer et de mieux comprendre comment servir mes outils de travail (pinceau, rouleau, lame à enduire) et de voir de quelle façon se passe le monde du travail. Tous les jours, le travail n'était pas surchargé ou stressant. Une bonne expérience pour un premier stage en entreprise. [05/06/23] Je suis revenue ici pour un second stage d'une durée de 4 semaines pour continuer ma formation de CAP. Rien n'a changé depuis la dernière fois c'est super. Après 2 semaines et demi là-bas mon travaille était plus grand que la dernière fois j'ai pu faire une chambre pour un.e futur résident.e avec une mise de la toile de verre, peinture, enduit etc. Ça change des cours en classe car on fait des petites surfaces, je peux avoir une situation réelle du métier. [29/06/23] Voilà à mon avant dernier jour de stage là-bas, pendant ma dernière semaine j'ai refait une chambre tout en blanc, un déménagement pour la chambre. j'était très contente d'avoir pu faire un autre stage chez eux, les personnes qui travaillent dans cette endroit sont vraiment accueillent.
Par Julianne C. • Résidence Les Jardins de Thiais , Thiais