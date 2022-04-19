[13/03/23] Je suis arrivée à la structure des jardins de Thiais pour un stage de peinture pour une durée de trois semaines. L'agent de maintenance m'a accueilli et aider à peindre un mur dans une chambre en donnant de bonnes explications. Pour ma première journée, le travail était bien et agréable pas de stresse. Après 3 semaines passés là-bas, j'ai pu m'améliorer dans le domaine de la peinture en commencement par des petites surfaces (portes, bas des murs...) puis des grandes (cantou, murs des couloirs) cela m'a permis de me faire évoluer et de mieux comprendre comment servir mes outils de travail (pinceau, rouleau, lame à enduire) et de voir de quelle façon se passe le monde du travail. Tous les jours, le travail n'était pas surchargé ou stressant. Une bonne expérience pour un premier stage en entreprise. [05/06/23] Je suis revenue ici pour un second stage d'une durée de 4 semaines pour continuer ma formation de CAP. Rien n'a changé depuis la dernière fois c'est super. Après 2 semaines et demi là-bas mon travaille était plus grand que la dernière fois j'ai pu faire une chambre pour un.e futur résident.e avec une mise de la toile de verre, peinture, enduit etc. Ça change des cours en classe car on fait des petites surfaces, je peux avoir une situation réelle du métier. [29/06/23] Voilà à mon avant dernier jour de stage là-bas, pendant ma dernière semaine j'ai refait une chambre tout en blanc, un déménagement pour la chambre. j'était très contente d'avoir pu faire un autre stage chez eux, les personnes qui travaillent dans cette endroit sont vraiment accueillent.

Par Julianne C. • Résidence Les Jardins de Thiais , Thiais