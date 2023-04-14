Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Ablon-sur-Seine
Ma Maman a intégré la structure depuis bientôt deux ans et s'y sent très bien. Le personnel, tant médical qu'administratif, est plein d'attentions et de sympathie.
Par Maria V. • Résidence Clémentine Pitois , Ablon-sur-Seine
Un Grand Merci à toute l’équipe, Mme La Directrice, Mr Bakir, Chloé, Elisa, Wafa, Laëtitia,Françoise, Isabella.À tous ceux que je ne peux nommer. Merci pour votre professionnalisme, votre accueil,les démarches administratives,tous les bons soins apportés à notre mère.
Par Edith M. • Résidence Clémentine Pitois , Ablon-sur-Seine
EXCELLENTE RESIDENCE et Mesdames et Messieurs la Directrice ,Chloé à l Accueil, le cadre Infirmier, les aides soignantes, les infirmières , et toutes et tous ceux qui travaillent à Clémentine Pitois sont Parfaits !!!! UN GRAND MERCI !
Par Isabelle M. • Résidence Clémentine Pitois , Ablon-sur-Seine
Ma maman a intégré la structure depuis plus de six mois Cette résidence récente, est très bien entretenue, le personnel est dans son ensemble très bienveillant. De nombreuses animations sont proposées à nos aînés Le staff est à la hauteur. L’établissement semble très bien géré, Nous sommes loin de l’image que nous pouvons nous faire parfois des EHPAD.
Par Moyniez A. • Résidence Clémentine Pitois , Ablon-sur-Seine
Établissement de qualité avec de très bonnes prestations, mais pas pressé de m y installer !!!! Le Personnel, les encadrants ainsi que les dirigeants sont à l' écoutent des résidents et des familles.
Par Aldo • Résidence Clémentine Pitois , Ablon-sur-Seine