Ma maman a intégré la structure depuis plus de six mois Cette résidence récente, est très bien entretenue, le personnel est dans son ensemble très bienveillant. De nombreuses animations sont proposées à nos aînés Le staff est à la hauteur. L’établissement semble très bien géré, Nous sommes loin de l’image que nous pouvons nous faire parfois des EHPAD.

Par Moyniez A. • Résidence Clémentine Pitois , Ablon-sur-Seine