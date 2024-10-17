Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Taillan-Médoc
Remerciements à l'Ehpad La Boétie Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à toute l’équipe de l’Ehpad La Boétie pour l’accueil chaleureux et bienveillant que j'ai reçu durant mon stage en tant qu’étudiante infirmière. Ce fut une expérience très enrichissante, tant sur le plan professionnel qu'humain. Je souhaite particulièrement remercier l’infirmière coordinatrice, Emma, pour son accompagnement précieux et sa disponibilité, ainsi que mes tutrices de stage, Coraline et Éva. Leur expertise, leur bienveillance et leurs conseils m'ont permis de progresser tout au long de mon stage. Leur soutien constant et leur pédagogie m'ont donné confiance et m'ont permis de mieux comprendre les enjeux du métier infirmier en gériatrie. Je ne peux oublier de saluer l’ensemble du personnel, des soignants aux agents de service, pour leur implication, leur professionnalisme et surtout, l’humanité qu’ils apportent au quotidien dans la prise en charge des résidents. L’ambiance conviviale et respectueuse qui règne au sein de l’établissement contribue grandement à faire de cet EHPAD un lieu agréable et apaisant pour les résidents, où ils se sentent écoutés et respectés. Je remercie également l'Ehpad pour les repas offerts aux stagiaires, qui étaient non seulement délicieux mais aussi une marque de considération. Cela a été un vrai plaisir de faire partie de cette équipe et de vivre cette expérience au sein de cet établissement si humain. Je recommande vivement cet EHPAD, où la qualité des soins et la bienveillance sont au cœur de chaque action. Un grand merci à tous pour ces moments partagés et pour m'avoir permis d'apprendre dans un environnement aussi agréable et professionnel. Bien à vous, Nogaye étudiante infirmière
Par Nogaye N. • Résidence La Boetie , Le Taillan-Médoc
Mon papa a passé 15 mois à l'unité UHR de la Boétie. J'ai trouvé dans cet établissement beaucoup d'humanisme, de bienveillance, d'attention et de soutien. Une équipe formidable qui a su s'adapter à mon papa malgré sa maladie neurologique. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à venir dans cet établissement propre et donnant la possibilité de sortir dans un extérieur agréable. Merci beaucoup à tout le personnel. Christelle T.
Par Christelle T. • Résidence La Boetie , Le Taillan-Médoc
J eu ma Soeur de juillet au 26 novembre 2023 établissement satisfaisant et personnel compétent et très près des résidents un grand Merciii pour l avoir accompagné jusqu’au bout
Par Carrere D. • Résidence La Boetie , Le Taillan-Médoc
Visite aujourd'hui. Très bien reçues ( nous étions deux ) par la sous directrice de l'établissement avec toutes les explications et réponses à nos questions. Ets très propre, agréable. Et des secteurs aménagés pour toutes sortes de activités ou de plaisir pour chaque résident ! Très bonne impression
Par Danièle E. • Résidence La Boetie , Le Taillan-Médoc
Ma maman a séjourné dans cet établissement avant de nous quitter C’est une maison de retraite où il fait bon vivre, tout le personnel est au petit soin et très attentionné tant avec nos parents qu’avec les familles Nous avons de bonnes relations avec la Direction qui se rend toujours disponible et est très réactive en cas de souci ou besoin J’ai pu expérimenter d’autres résidences précédemment et peut vous assurer que celle ci est vraiment très bien
Par Virginie D. • Résidence La Boetie , Le Taillan-Médoc