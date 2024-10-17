Remerciements à l'Ehpad La Boétie Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à toute l’équipe de l’Ehpad La Boétie pour l’accueil chaleureux et bienveillant que j'ai reçu durant mon stage en tant qu’étudiante infirmière. Ce fut une expérience très enrichissante, tant sur le plan professionnel qu'humain. Je souhaite particulièrement remercier l’infirmière coordinatrice, Emma, pour son accompagnement précieux et sa disponibilité, ainsi que mes tutrices de stage, Coraline et Éva. Leur expertise, leur bienveillance et leurs conseils m'ont permis de progresser tout au long de mon stage. Leur soutien constant et leur pédagogie m'ont donné confiance et m'ont permis de mieux comprendre les enjeux du métier infirmier en gériatrie. Je ne peux oublier de saluer l’ensemble du personnel, des soignants aux agents de service, pour leur implication, leur professionnalisme et surtout, l’humanité qu’ils apportent au quotidien dans la prise en charge des résidents. L’ambiance conviviale et respectueuse qui règne au sein de l’établissement contribue grandement à faire de cet EHPAD un lieu agréable et apaisant pour les résidents, où ils se sentent écoutés et respectés. Je remercie également l'Ehpad pour les repas offerts aux stagiaires, qui étaient non seulement délicieux mais aussi une marque de considération. Cela a été un vrai plaisir de faire partie de cette équipe et de vivre cette expérience au sein de cet établissement si humain. Je recommande vivement cet EHPAD, où la qualité des soins et la bienveillance sont au cœur de chaque action. Un grand merci à tous pour ces moments partagés et pour m'avoir permis d'apprendre dans un environnement aussi agréable et professionnel. Bien à vous, Nogaye étudiante infirmière

Par Nogaye N. • Résidence La Boetie , Le Taillan-Médoc