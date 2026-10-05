Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Saint-Georges ? La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent d'adapter la prise en charge à la situation de votre proche. Il est conseillé de contacter directement la résidence pour étudier les droits ouverts.

Où se situe la Résidence Saint-Georges et comment la contacter ? La résidence est située au 92 rue Condorcet, 13000 Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Vous pouvez la joindre par téléphone au 04 91 46 09 58 ou par courriel à dir-st-georges-marseille@domusvi.com. Sa position dans Marseille facilite les visites des familles.