Résidence Saint-Georges à Marseille (13)
5.0 (3)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
92 rue Condorcet, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Habilitée APA, ASH et APL/ALS Cadre de vie chaleureux à Marseille Résidence du groupe DomusVi
À propos de l'établissement
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Résidence Saint-Georges
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence Saint-Georges ?
La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent d'adapter la prise en charge à la situation de votre proche. Il est conseillé de contacter directement la résidence pour étudier les droits ouverts.
Où se situe la Résidence Saint-Georges et comment la contacter ?
La résidence est située au 92 rue Condorcet, 13000 Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Vous pouvez la joindre par téléphone au 04 91 46 09 58 ou par courriel à dir-st-georges-marseille@domusvi.com. Sa position dans Marseille facilite les visites des familles.
À quel groupe appartient la Résidence Saint-Georges ?
Il s'agit d'une maison de retraite privée rattachée au groupe DomusVi. Elle accueille les personnes âgées dans un cadre adapté à la perte d'autonomie. Pour connaître les modalités d'admission et les places disponibles, le mieux est de contacter directement l'établissement.
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