Résidence Docteur L'Hoste à Villers-Semeuse (08)
4.8 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Villers-Semeuse (08)
33 Avenue Jean Jaurès, 08000 Villers-Semeuse
Les points forts de l'établissement
Équipe pluridisciplinaire complète avec psychologue et psychomotricien internes Animaux de compagnie acceptés et meubles personnels bienvenus Bus ligne 1 à 30 mètres et sortie autoroute A38 à proximité
À propos de l'établissement
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Résidence Docteur L'Hoste
Questions fréquentes
Quels types de séjours propose la Résidence Docteur L'Hoste ?
L'établissement accueille les résidents en courts séjours comme en longs séjours. Il reçoit des personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes, y compris celles atteintes de la maladie d'Alzheimer. Dix lits sont habilités à l'aide sociale.
Quels professionnels de santé sont présents dans l'établissement ?
L'équipe soignante comprend un médecin coordonnateur, des infirmières, un psychologue, un psychomotricien et un kinésithérapeute, tous en interne. Des aides-soignantes et auxiliaires de vie assurent l'accompagnement au quotidien.
Quelles activités sont organisées pour les résidents ?
Le programme d'animations inclut des ateliers mémoire, de la gymnastique douce, des sorties extérieures et des promenades. Des concerts, conférences et repas à thème rythment aussi la vie de la résidence. Un salon de coiffure, un espace beauté et un service de pédicure sont disponibles sur place.
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Résidence Docteur L'Hoste
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