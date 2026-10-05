Quels types de séjours propose la Résidence Docteur L'Hoste ? L'établissement accueille les résidents en courts séjours comme en longs séjours. Il reçoit des personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes, y compris celles atteintes de la maladie d'Alzheimer. Dix lits sont habilités à l'aide sociale.

Quels professionnels de santé sont présents dans l'établissement ? L'équipe soignante comprend un médecin coordonnateur, des infirmières, un psychologue, un psychomotricien et un kinésithérapeute, tous en interne. Des aides-soignantes et auxiliaires de vie assurent l'accompagnement au quotidien.