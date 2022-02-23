Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Villers-Semeuse
Très belle résidence, personnels à l’écoute et bienveillant envers les résidents. Je recommande.
Par E S. • Résidence Ducale , Villers-Semeuse
Accueil chaleureux et mon père se trouve très bien dans cette résidence. Rassurant pour moi qui réside assez loin. En montant le voir ..j'ai pû prendre repas avec lui. Nourriture très saine et copieuse. Le directeur est très accueillant et à l'écoute. Merci à vous .
Par Graziella P. • Résidence Ducale , Villers-Semeuse
résidence où sejournait ma belle mère MME THILLOY Je ne peux que me louer du choix que nous avons fait Des l accueil la résidence est agréable lumineuse , bien tenue , des nappes blanches sur les tables du restaurant.Par la suite nous avons pu découvrir que les repas sont très corrects que le personnel est attentif et les interventions auprès des médecins et hôpital sont rapides.Bons échanges avec le personnel infirmier.Bref un endroit agréable et serein.De nombreuses animations , quelques sorties sont proposées Je recommande sans hesiter
Par Marie A. • Résidence Ducale , Villers-Semeuse
Ma soeur a été accueillie à l'accueil de jour de la résidence et je remercie les personnes qui se sont occupées d'elle malgré les difficultés rencontrées
Par Nicole C. • Résidence Ducale , Villers-Semeuse
M..Watelet Depuis 7.ans que mon amie est hébergée à la Résidence Ducale où je me rends très régulièrement. J ai toujours pu apprécier les qualités humaines de l ensemble du personnel, tant au niveau de l accueil, la relation à l autre et le professionnalisme.... Personnel et Direction toujours à l écoute des Résidents et des Familles, les échanges sont toujours faits avec bienveillance dans l intérêt du Résident. Le tout dans une ambiance sympa thique tant au niveau des Résidents qu avec l ensemble du personnel , dans un cadre agréable... Merci pour cette bienveillance et le respect à l égard de tous. Bien cordialement
Par Watelet M. • Résidence Ducale , Villers-Semeuse