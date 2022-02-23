M..Watelet Depuis 7.ans que mon amie est hébergée à la Résidence Ducale où je me rends très régulièrement. J ai toujours pu apprécier les qualités humaines de l ensemble du personnel, tant au niveau de l accueil, la relation à l autre et le professionnalisme.... Personnel et Direction toujours à l écoute des Résidents et des Familles, les échanges sont toujours faits avec bienveillance dans l intérêt du Résident. Le tout dans une ambiance sympa thique tant au niveau des Résidents qu avec l ensemble du personnel , dans un cadre agréable... Merci pour cette bienveillance et le respect à l égard de tous. Bien cordialement

Par Watelet M. • Résidence Ducale , Villers-Semeuse