Ma sœur Melle Christelle Magrit et moi même tenons à remercier toutes les équipes de votre établissement pour tout les soins , activités et aides que vous avez apporté à notre mère Mme Magrit Sylvie jusqu'à son décès. Et plus particulièrement Melle Lugnier Jade qui l'a accompagnée jusqu'à la fin . Nous vous serons à jamais redevable pour l'accueil et le bien être que vous lui avez apporté durant tout son séjour. Bien cordialement Mme Grondin Laetitia

Par Laetitia G. • Résidence La Demoiselle , Vouziers