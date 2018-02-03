Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Vouziers
Dame de l’accueil très sympathique. Endroit très chaleureux. Infirmière au top. Rien à redire.
Par Héloïse B. • Résidence La Demoiselle , Vouziers
Nous désirons remercier l’ensemble du personnel qui est formidable avec ses résidents et tout particulièrement avec nos mamans respectives. Les résidents bénéficient de toutes leurs attentions, de sorties organisées, d’activités. Les repas et collations sont faits maison. Nous sommes très touchés par leur bienveillance, les sourires, les gestes de tendresse et leur accompagnement dans les moments difficiles. Merci aussi pour les échanges avec les familles. Edith Feucher.
Par Jean-pierre F. • Résidence La Demoiselle , Vouziers
Ma sœur Melle Christelle Magrit et moi même tenons à remercier toutes les équipes de votre établissement pour tout les soins , activités et aides que vous avez apporté à notre mère Mme Magrit Sylvie jusqu'à son décès. Et plus particulièrement Melle Lugnier Jade qui l'a accompagnée jusqu'à la fin . Nous vous serons à jamais redevable pour l'accueil et le bien être que vous lui avez apporté durant tout son séjour. Bien cordialement Mme Grondin Laetitia
Par Laetitia G. • Résidence La Demoiselle , Vouziers
Problème de paiement spectacle résolu par la Directrice. Merci.
Par Fabrice R. • Résidence La Demoiselle , Vouziers
Résidence chaleureuse, accueillante, adaptée à chaque pathologie Personnel remarquable, attentionné, disponible Un accompagnement du premier au dernier jour Encore merci pour tous les soins apportés et ce départ dans la plus grande dignité et sérénité
Par Catherine S. • Résidence La Demoiselle , Vouziers