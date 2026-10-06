Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence Des Haras ? L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans une unité protégée de 16 places, ainsi que les résidents présentant des troubles du comportement, une tendance à la fugue ou de l'agressivité. Une unité grands dépendants est également disponible.

Quels espaces de bien-être propose la résidence ? La Résidence Des Haras dispose d'un espace de balnéothérapie et d'une salle Snoezelen pour la stimulation multi-sensorielle. Un PASA propose des activités thérapeutiques adaptées. L'art-thérapie, la musicothérapie et la zoothérapie font partie du programme régulier.