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Résidence Des Haras à Signy-l'Abbaye (08)

5.0 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Signy-l'Abbaye (08)
500 Route de Thin , 08460 Signy-l'Abbaye

Les points forts de l'établissement

Balnéothérapie, espace Snoezelen et PASA Unité protégée Alzheimer de 16 places Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie

À propos de l'établissement

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Résidence Des Haras

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Questions fréquentes

Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence Des Haras ?
L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans une unité protégée de 16 places, ainsi que les résidents présentant des troubles du comportement, une tendance à la fugue ou de l'agressivité. Une unité grands dépendants est également disponible.
Quels espaces de bien-être propose la résidence ?
La Résidence Des Haras dispose d'un espace de balnéothérapie et d'une salle Snoezelen pour la stimulation multi-sensorielle. Un PASA propose des activités thérapeutiques adaptées. L'art-thérapie, la musicothérapie et la zoothérapie font partie du programme régulier.
Les animaux de compagnie sont-ils acceptés dans l'établissement ?
Oui, la Résidence Des Haras accepte les animaux de compagnie. Les résidents peuvent conserver leur compagnon à quatre pattes, ce qui contribue au bien-être et au maintien des repères affectifs dans le nouveau lieu de vie.

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