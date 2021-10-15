Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Revin
Bonjour Je tiens à remercier vos équipes professionnelles, ou il règne une super ambiance au sein de la Residence. Je vous la conseille vivement à tous, n hésitez pas à venir voir ça de vos propres yeux
Par Julian B. • Résidence Leon Braconnier , Revin
bjr, maison de retraite très agréable , bien situé dans un paysage boisé , personnel à l'écoute et disponible , les repas excellents , copieux , servis dans une salle comme au restaurant , les chambres spacieuses les résidents peuvent les décorées avec qqls effets personnels .
Par Nadege V. • Résidence Leon Braconnier , Revin
Ayant une personne de ma famille dans cette maison médicalisée, je suis agréablement heureuse de voir mon beau frère aussi bien soigné , les progrès sont là !!! Bravo pour votre dévouement et merci !
Par Brigitte P. • Résidence Leon Braconnier , Revin