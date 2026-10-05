L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, la Résidence Léon Braconnier dispose d'une unité protégée dédiée à l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Un espace multi-sensoriel Snoezelen complète l'accompagnement. Un psychologue interne suit également les résidents au quotidien.

Y a-t-il une présence médicale la nuit ? Une équipe de nuit interne est présente en permanence pour assurer la sécurité et le bien-être des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur site. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre interviennent en journée.