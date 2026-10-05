Résidence Leon Braconnier à Revin (08)
5.0 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Revin (08)
291 Avenue Albert Camus , 08500 Revin
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer sécurisée et espace Snoezelen Équipe médicale interne et équipe de nuit Habilité APA, ASH et APL/ALS
À propos de l'établissement
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Résidence Leon Braconnier
Questions fréquentes
L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la Résidence Léon Braconnier dispose d'une unité protégée dédiée à l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Un espace multi-sensoriel Snoezelen complète l'accompagnement. Un psychologue interne suit également les résidents au quotidien.
Y a-t-il une présence médicale la nuit ?
Une équipe de nuit interne est présente en permanence pour assurer la sécurité et le bien-être des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur site. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre interviennent en journée.
Quelles aides financières peut-on mobiliser pour cet établissement ?
La résidence est habilitée à recevoir les bénéficiaires de l'APA, de l'ASH et de l'APL/ALS. Ces aides permettent de réduire le reste à charge selon la situation du résident. Il est conseillé de contacter directement l'établissement au 03 24 42 68 00 pour étudier le dossier.
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