Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Signy-l'Abbaye
Les Haras est un EHPAD très agréables. L'ensemble des l'équipes, que ce soit les animatrices, les auxiliaires de vie, les aides soignants, les infirmières, la brigade de cuisine comme le staff administratif sont attentifs et dévoués au bien être des résidents et disponibles pour leur famille. Ce sont de vrais professionnels qui ont à cœur de faire au mieux pour leurs résidents et les familles. De plus, le cadre de vie est très agréable, très beau et calme. Je les remercie pour leur accueil et leur professionnalisme. Merci à vous tous.
Par Mathias K. • Résidence Des Haras , Signy-l'Abbaye
Tres bonne expérience ,maman y est restée 1 mois en septembre 2023 c'etait super ,très bon personnel a l écoute et au petit soin
Par Mauricette G. • Résidence Des Haras , Signy-l'Abbaye
Très bonne maison de retraite ma mère y vas en temporaire toujours là pour le bien des résidents personnel très gentil fait de leur mieux pour satisfaire vraiment super
Par Dorianne D. • Résidence Des Haras , Signy-l'Abbaye
Personnel très gentil et à l'écoute! Fait preuve de beaucoup d'empathie et professionnalisme.
Par M&e • Résidence Des Haras , Signy-l'Abbaye