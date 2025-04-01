Les Haras est un EHPAD très agréables. L'ensemble des l'équipes, que ce soit les animatrices, les auxiliaires de vie, les aides soignants, les infirmières, la brigade de cuisine comme le staff administratif sont attentifs et dévoués au bien être des résidents et disponibles pour leur famille. Ce sont de vrais professionnels qui ont à cœur de faire au mieux pour leurs résidents et les familles. De plus, le cadre de vie est très agréable, très beau et calme. Je les remercie pour leur accueil et leur professionnalisme. Merci à vous tous.

Par Mathias K. • Résidence Des Haras , Signy-l'Abbaye