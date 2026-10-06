Quels types de séjours propose la Résidence Ducale ? La Résidence Ducale accueille les personnes âgées en séjour permanent, en séjour temporaire, en court séjour et en accueil de jour. L'établissement dispose de 78 places, dont 28 lits répartis dans deux unités protégées dédiées aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés.

Quels soins spécialisés sont disponibles à la Résidence Ducale ? L'EHPAD dispose de deux unités protégées Alzheimer, d'une unité grands dépendants, d'une salle de balnéothérapie et d'un espace Snoezelen. L'équipe soignante comprend un médecin coordonnateur, des infirmières, un psychomotricien, un ergothérapeute et un psychologue. L'établissement prend en charge des pathologies lourdes incluant la démence, l'hémiplégie et les soins palliatifs.