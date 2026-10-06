Résidence Ducale à Villers-Semeuse (08)
4.8 (18)
Maison de retraite / EHPAD à Villers-Semeuse (08)
7 rue des Aliziers, 08000 Villers-Semeuse
Les points forts de l'établissement
Deux unités Alzheimer protégées avec jardins thérapeutiques Balnéothérapie et espace multi-sensoriel Snoezelen Bus ligne 1 et gare Charleville-Mézières à proximité
À propos de l'établissement
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Résidence Ducale
Questions fréquentes
Quels types de séjours propose la Résidence Ducale ?
La Résidence Ducale accueille les personnes âgées en séjour permanent, en séjour temporaire, en court séjour et en accueil de jour. L'établissement dispose de 78 places, dont 28 lits répartis dans deux unités protégées dédiées aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
Quels soins spécialisés sont disponibles à la Résidence Ducale ?
L'EHPAD dispose de deux unités protégées Alzheimer, d'une unité grands dépendants, d'une salle de balnéothérapie et d'un espace Snoezelen. L'équipe soignante comprend un médecin coordonnateur, des infirmières, un psychomotricien, un ergothérapeute et un psychologue. L'établissement prend en charge des pathologies lourdes incluant la démence, l'hémiplégie et les soins palliatifs.
Comment se rendre à la Résidence Ducale à Villers-Semeuse ?
L'établissement est desservi par la ligne de bus 1 avec l'arrêt Villers Village situé à proximité. La gare de Charleville-Mézières se trouve à quelques minutes. En voiture, l'accès se fait par l'autoroute A34, sortie 8. Un parking visiteurs est disponible sur place.
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