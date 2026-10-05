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Résidence Patrice Groff à Charleville-Mézières (08)

5.0 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Charleville-Mézières (08)
160 Rue de Monthermé, 08090 Charleville-Mézières

Les points forts de l'établissement

Unité Alzheimer protégée avec PASA et espace Snoezelen Balnéothérapie et animations quotidiennes variées Chambres climatisées avec 4 espaces de restauration sur place

À propos de l'établissement

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Résidence Patrice Groff

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Questions fréquentes

Quelles pathologies sont prises en charge à la Résidence Patrice Groff ?
L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans une unité protégée dédiée, avec un PASA pour les activités adaptées. Les résidents présentant des troubles du comportement, y compris les profils fugueurs, bénéficient d'un accompagnement spécifique et d'un dispositif anti-fugue. Une unité grands dépendants complète l'offre de soins.
Quels professionnels de santé interviennent dans l'établissement ?
L'équipe médicale interne comprend un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue, un psychomotricien, un ergothérapeute et un diététicien. Un kinésithérapeute intervient en externe. Une équipe de nuit assure la continuité des soins 24h/24.
Comment accéder à la résidence en transport en commun ?
Le bus n°3, au départ de la gare, dessert directement le quartier de la Havetière où se trouve l'établissement. Depuis la gare SNCF de Charleville-Mézières, le bus 5 permet aussi de rejoindre la résidence. Un parking gratuit est disponible pour les visiteurs qui viennent en voiture.

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