Quelles pathologies sont prises en charge à la Résidence Patrice Groff ? L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans une unité protégée dédiée, avec un PASA pour les activités adaptées. Les résidents présentant des troubles du comportement, y compris les profils fugueurs, bénéficient d'un accompagnement spécifique et d'un dispositif anti-fugue. Une unité grands dépendants complète l'offre de soins.

Quels professionnels de santé interviennent dans l'établissement ? L'équipe médicale interne comprend un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue, un psychomotricien, un ergothérapeute et un diététicien. Un kinésithérapeute intervient en externe. Une équipe de nuit assure la continuité des soins 24h/24.