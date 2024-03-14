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Maisons de retraite / EHPAD à Charleville-Mézières (08090)

5 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Charleville-Mézières

Bon repas ce jour et très bon accueil et disponibilité

Par Charlotte V. Résidence Patrice Groff , Charleville-Mézières

Je voudrais aujourd'hui remercier ce service incroyable ou mon frere a été pendant plusieurs mois assisté soigné par une equipe FORMIDABLE tellement humaine. Grand merci a tous et a toutes.tous mes voeux de bonheur. NORDINE

Par Nordine B. Résidence Patrice Groff , Charleville-Mézières

je tiens à vous dire que cette Résidence est très humaine envers les Résidents et ne fait aucune ségrégation de quel ordre soit-il...!!!! Le Personnel AS, IDE, Auxiliaire de Vie sont à l'ecoute des Residents et La Direction sait écouter son Personnel. Je tiens à dire que je témoigne en tout état de cause étant la Fille d'une Résidente depuis 2 ans.

Par Christine V. Résidence Patrice Groff , Charleville-Mézières

Ma grand mère a passé un bon séjour entourée d’une équipe à l’écoute. Un établissement chaleureux et convivial !

Par Corentine L. Résidence Patrice Groff , Charleville-Mézières

Belle résidence , accueil et soignants au top à l'écoute et qui prennent bien soin de leurs résidents.

Par Aurélie O. Résidence Patrice Groff , Charleville-Mézières

Maisons de retraite / EHPAD proche de Charleville-Mézières

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