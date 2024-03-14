Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Charleville-Mézières
Bon repas ce jour et très bon accueil et disponibilité
Par Charlotte V. • Résidence Patrice Groff , Charleville-Mézières
Je voudrais aujourd'hui remercier ce service incroyable ou mon frere a été pendant plusieurs mois assisté soigné par une equipe FORMIDABLE tellement humaine. Grand merci a tous et a toutes.tous mes voeux de bonheur. NORDINE
Par Nordine B. • Résidence Patrice Groff , Charleville-Mézières
je tiens à vous dire que cette Résidence est très humaine envers les Résidents et ne fait aucune ségrégation de quel ordre soit-il...!!!! Le Personnel AS, IDE, Auxiliaire de Vie sont à l'ecoute des Residents et La Direction sait écouter son Personnel. Je tiens à dire que je témoigne en tout état de cause étant la Fille d'une Résidente depuis 2 ans.
Par Christine V. • Résidence Patrice Groff , Charleville-Mézières
Ma grand mère a passé un bon séjour entourée d’une équipe à l’écoute. Un établissement chaleureux et convivial !
Par Corentine L. • Résidence Patrice Groff , Charleville-Mézières
Belle résidence , accueil et soignants au top à l'écoute et qui prennent bien soin de leurs résidents.
Par Aurélie O. • Résidence Patrice Groff , Charleville-Mézières