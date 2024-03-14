je tiens à vous dire que cette Résidence est très humaine envers les Résidents et ne fait aucune ségrégation de quel ordre soit-il...!!!! Le Personnel AS, IDE, Auxiliaire de Vie sont à l'ecoute des Residents et La Direction sait écouter son Personnel. Je tiens à dire que je témoigne en tout état de cause étant la Fille d'une Résidente depuis 2 ans.

Par Christine V. • Résidence Patrice Groff , Charleville-Mézières