Je tiens à apporter mon soutiens cet EHPAD dans ce contexte où groupe ORPEA fait l'objet de nombreuses critiques. Mes parents sejournent dans cet établissement depuis des années, ils ont une très belle chambre bien entretenue et sont bien suivis sur le plan médical et soins (médecins, consultations spécialisés, coiffeur, podologue...). Le personnel et la direction a toujours été agréable et attentionné ! Les repas y sont très corrects, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec d'autres familles lors de repas de fêtes (avant le covid). J'ai posé la question à mes parents ils m'ont tout confirmé ! Les protocoles covid et les éventuelles infections sont systématiquement signifié par mail. Les familles sont convoqués tous les ans pour faire le point! Même si ça a un coût, les tarifs sont 2 à 3 fois inférieurs à ce qui est cité dans les établissements parisiens. Je pense qu'il ne faut pas faire une généralité pour tous les établissements (de ce groupe, d'autres groupes ou publics) et se souvenir que prendre en charge la dépendance n'est pas chose facile. J'espère que les enquêtes permettront de faire la part des choses et aideront à améliorer a situation dans l'ensemble des structures. Merci à ceux qui exercent leur métier avec amour et s'occupent de nos parents.

Par Louison A. • Résidence L'Oustau De Leo , Saint-Saturnin-lès-Avignon