Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Saturnin-lès-Avignon
Une équipe soignante et de direction avec qui j'ai beaucoup de plaisir d'échanger !
Par Moscatello M. • Résidence L'Oustau De Leo , Saint-Saturnin-lès-Avignon
Mon père a fait deux séjours dans l'établissement : un premier pour se rétablir avant de retourner à son domicile et il est décédé lors du second. Je ne peux que louer le travail des soignants et de l'équipe. Énormément de bienveillance... jusqu'au bout. Merci à la directrice Marion et a toute son équipe, notamment le kiné Renaud. Ils ont contribué, durant de longs mois, a ce que la fin de vie de mon père soit plus douce. Je ne peux que recommander l'établissement... et si le coût est élevé le service en vaut largement la chandelle. Merci encore.
Par Dav T. • Résidence L'Oustau De Leo , Saint-Saturnin-lès-Avignon
Ma cousine a résidé dans cet établissement en secteur protégé puis en secteur des grands dépendants pour sa fin de vie. Je salue la compétence et le dévouement des différentes équipes, la bienveillance et le respect du personnel envers les résidents. Tout ceci dans un cadre très agréable et de grand confort. Un lieu où la relation humaine a de l'importance pour les résidents comme pour la famille. Merci à la direction et merci à TOUS.
Par Frédéric V. • Résidence L'Oustau De Leo , Saint-Saturnin-lès-Avignon
Je tiens à apporter mon soutiens cet EHPAD dans ce contexte où groupe ORPEA fait l'objet de nombreuses critiques. Mes parents sejournent dans cet établissement depuis des années, ils ont une très belle chambre bien entretenue et sont bien suivis sur le plan médical et soins (médecins, consultations spécialisés, coiffeur, podologue...). Le personnel et la direction a toujours été agréable et attentionné ! Les repas y sont très corrects, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec d'autres familles lors de repas de fêtes (avant le covid). J'ai posé la question à mes parents ils m'ont tout confirmé ! Les protocoles covid et les éventuelles infections sont systématiquement signifié par mail. Les familles sont convoqués tous les ans pour faire le point! Même si ça a un coût, les tarifs sont 2 à 3 fois inférieurs à ce qui est cité dans les établissements parisiens. Je pense qu'il ne faut pas faire une généralité pour tous les établissements (de ce groupe, d'autres groupes ou publics) et se souvenir que prendre en charge la dépendance n'est pas chose facile. J'espère que les enquêtes permettront de faire la part des choses et aideront à améliorer a situation dans l'ensemble des structures. Merci à ceux qui exercent leur métier avec amour et s'occupent de nos parents.
Par Louison A. • Résidence L'Oustau De Leo , Saint-Saturnin-lès-Avignon
Je remercie l’ensemble des équipes, qui dans un contexte extrêmement difficile ont sû apporter un suivi et une bienveillance exceptionnelle envers mes parents, les résidents, mais également auprès des familles inquiètes. Un prise en charge remarquable, du personnel dévoué: une résidence, qui par son exemplarité à su nous donner toute confiance.
Par Appoline C. • Résidence L'Oustau De Leo , Saint-Saturnin-lès-Avignon