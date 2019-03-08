Mme. PEREZ, Le 1 Février 2021, ma mère, Mme. PAOLETTI Jeannine, intégrait votre structure. Elle vient de nous quitter le 19 Mars 2023. Durant un peu plus de deux ans, vous avez su avec vos équipes, prendre soin d'elle avec professionnalisme. Le sens de l'écoute, l'empathie, la gentillesse, ont été les maitres mots du quotidien. Au cœur de la résidence St Louis, vous avez su créer un endroit chaleureux, d'une propreté irréprochable, où la personne âgée ainsi que sa famille, se sentent rassurées et en parfaite confiance. MERCI à l'ensemble de vos équipes de soins au quotidien, les infirmières, kiné, sans oublier les animatrices qui arrivent à faire participer même les plus hermétiques. MERCI à l'ensemble des équipes en cuisine et en service, pour la qualité des repas variés et frais et cuisinés sur place. Vous avez su prendre soin de ma mère et vous aviez toute ma confiance. MERCI au secrétariat, Christie et Anne-Marie pour leur dévouement et gentillesse au quotidien Je ne sais comment vous remercier... Avec toute ma gratitude, recevez Mme. PEREZ, ainsi que toutes vos équipes, mes plus sincères sentiments. Marie-Ange PAOLETTI-PELLEN

Par Marie-ange P. • Résidence Saint-Louis , Carpentras