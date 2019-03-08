Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Carpentras
C'est avec plaisir que j'ai pu découvrir la Résidence Saint-Louis, et plus particulièrement l'animation auprès des résidents. Pascal Cuisin, l'animateur de la résidence propose des activités très adaptées aux besoins des résidents, et toujours avec beaucoup de bienveillance. Plus qu'un animateur, Pascal s'adapte à chaque personne, en tenant compte des plus vulnérables, et en les sollicitant, à leur rythme, suivant leurs possibilités, avec beaucoup d'écoute, pour leur bien-être. De nombreuses activités sont proposées au quotidien, chant, arts créatifs, séances bien-être, jardinage, jeux, fêtes d'anniversaires, sorties et évènements avec des intervenants extérieurs. J'ai pu constater que le personnel est très impliqué, soucieux du confort et la sécurité des résidents, les soignants très réactifs et disponibles. Je remercie la Directrice Madame Perez, pour cette immersion enrichissante, une jolie découverte au sein de cet établissement.
Par Fabienne B. • Résidence Saint-Louis , Carpentras
Notre maman madame Grilli Josephine était en accueil de jours au St Louis Carpentras nous sommes très content de l accueil qu a eu notre maman toujours bien veillant avec elle de très bonnes activités sur toute la journée le personnel très agréable et très disponible, très bonne structure nous recommandons. Merci encore à tout le personnel
Par Claudine C. • Résidence Saint-Louis , Carpentras
merci a l ensemble du personnel qui a pris soin de madame janine D et qui continu a prendre soin de jean Claude . ils ont su l accompagner toutes ces années d une maniere tres personnelle
Par Alain L. • Résidence Saint-Louis , Carpentras
Maman est depuis 2021 à la Résidence St Louis de Carpentras. Nous sommes très satisfaits de l'établissement et nous tenons à remercier toute l'équipe qui au quotidien permet à une personne de bientôt 94 ans de vivre en toute quiétude. Cordialement
Par Jacques D. • Résidence Saint-Louis , Carpentras
Mme. PEREZ, Le 1 Février 2021, ma mère, Mme. PAOLETTI Jeannine, intégrait votre structure. Elle vient de nous quitter le 19 Mars 2023. Durant un peu plus de deux ans, vous avez su avec vos équipes, prendre soin d'elle avec professionnalisme. Le sens de l'écoute, l'empathie, la gentillesse, ont été les maitres mots du quotidien. Au cœur de la résidence St Louis, vous avez su créer un endroit chaleureux, d'une propreté irréprochable, où la personne âgée ainsi que sa famille, se sentent rassurées et en parfaite confiance. MERCI à l'ensemble de vos équipes de soins au quotidien, les infirmières, kiné, sans oublier les animatrices qui arrivent à faire participer même les plus hermétiques. MERCI à l'ensemble des équipes en cuisine et en service, pour la qualité des repas variés et frais et cuisinés sur place. Vous avez su prendre soin de ma mère et vous aviez toute ma confiance. MERCI au secrétariat, Christie et Anne-Marie pour leur dévouement et gentillesse au quotidien Je ne sais comment vous remercier... Avec toute ma gratitude, recevez Mme. PEREZ, ainsi que toutes vos équipes, mes plus sincères sentiments. Marie-Ange PAOLETTI-PELLEN
Par Marie-ange P. • Résidence Saint-Louis , Carpentras