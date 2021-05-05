Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Avignon
Dans ces moments si délicats que sont les derniers instants de vie, nous avons trouvé aux Portes du Luberon une équipe profondément humaine, attentionnée et présente à chaque étape. Leur professionnalisme n’efface jamais la chaleur du cœur. La direction, toujours disponible et à l’écoute, a su nous entourer avec respect et empathie. Grâce à eux, ma maman est partie en paix, entourée, considérée, honorée. Merci pour cette qualité d’accompagnement qui fait toute la différence
Par Ines P. • Résidence Les Portes Du Luberon , Avignon
Une résidence où il fait bon vivre, tant pour les résidents que pour les professionnels. L’ambiance y est chaleureuse, le cadre apaisant, et l’équipe toujours à l’écoute. Un vrai lieu de vie où le respect, l’accompagnement bienveillant et la qualité des soins sont au cœur des priorités. Bravo à toute l’équipe des Portes du Luberon pour leur engagement au quotidien !
Par Aïcha H. • Résidence Les Portes Du Luberon , Avignon
Personnel au Top accueillant et sympathique je recommande vivement.
Par Jaysa J. • Résidence Les Portes Du Luberon , Avignon
Très bel établissement. Les équipes sont accueillantes et dynamiques. Les animations et les activités sont proposées chaque jour. Les équipes sont bienveillantes et aux petits soins avec nos anciens. Les mesures de précautions mises en place dans l’établissement depuis la crise Covid sont vraiment rassurantes pour les familles. La direction est disponible. Je recommande vivement.
Par Raphaël L. • Résidence Les Portes Du Luberon , Avignon
Nouvelle architecture, nouvelle Cadre, nouveau médecin, et enfin Nouvelle direction... il semble qu’une nouvelle dynamique s’installe aux Portes. Les anciens toujours là permette de répondre en toute confiance à nos questions sur les soins apportés, ce que c’est qu’un PASa,... Comme les autres maisons il semble qu’il n’y est pas plus ni moins de personnels. La nourriture semble bien meilleure qu’au SSR et en Plus le petit vin permet de garder l’habitude de la maison. Bon les architectes auraient pu penser à des volets (ils ne doivent pas être du Sud
Par Le M. • Résidence Les Portes Du Luberon , Avignon