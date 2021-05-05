Dans ces moments si délicats que sont les derniers instants de vie, nous avons trouvé aux Portes du Luberon une équipe profondément humaine, attentionnée et présente à chaque étape. Leur professionnalisme n’efface jamais la chaleur du cœur. La direction, toujours disponible et à l’écoute, a su nous entourer avec respect et empathie. Grâce à eux, ma maman est partie en paix, entourée, considérée, honorée. Merci pour cette qualité d’accompagnement qui fait toute la différence

Par Ines P. • Résidence Les Portes Du Luberon , Avignon