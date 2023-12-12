Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Vaison-la-Romaine
Je laisse un avis au nom de mon père Francis (85 ans) qui est resté plusieurs mois à la résidence Pommerol. Il a été rapidement accueilli. Il souhaite souligner la grande bienveillance, le professionnalisme des aides soignant•es avec toujours des sourires et beaucoup de chaleur humaine. Cela était un soulagement de le savoir entre de bonnes mains dans le cadre agréable de la résidence. J’ai pu le constater aussi lors de mes visites. Un grand merci à toute l’équipe pour leur travail exceptionnel.
Par Hélène F. • Maison De Retraite Le Pommerol , Vaison-la-Romaine
Ehpad situe sur un site remarquable. Gentillesse et accueil du personnel, prendre soin au Pommerol prend tout son sens au contact des equipes soignantes .
Par Stéphanie S. • Maison De Retraite Le Pommerol , Vaison-la-Romaine
J' accompagne une dame a pommerol l' équipe soignante est sympathique et proche des résidents les animations sont variées. Les parcs extérieurs sont agréable ainsi que les petits salons.☺️
Par Laurence S. • Maison De Retraite Le Pommerol , Vaison-la-Romaine
L’établissement Pommerol est un ehpad que je recommande vivement. Ma maman y est rentrée à 86 ans car elle avait une tumeur cérébrale et n’était plus autonome : elle est restée 13 mois au deuxième étage. Mon papa l’a rejoint 3 mois après, souhaitant être au plus près de son épouse et ayant un cancer du poumon. Plus autonome, il était au premier étage.Avec mon frère nous avons beaucoup apprécié la gentillesse, la bienveillance et la disponibilité de l’ensemble du personnel quel qu’il soit. Les infirmières et les aides-soignantes les ont tous 2 accompagnés jusqu’au bout, étant présentes, bienveillantes et rassurantes jusqu’à leur dernier souffle. J’ai été impressionnée par les soins et l’attention particulière apportée à ma maman les derniers jours : toilette quotidienne, massages, paroles bienveillantes alors que ma maman ne réagissait plus et sombrait peu à peu dans le coma. Pour moi et mon frère, il était rassurant de savoir nos parents bien entourés par tout le personnel car habitant loin l’un et l’autre, nous ne pouvions pas voir nos parents quotidiennement. Nous avons vraiment ressenti toute l’humanité que chaque personne apportait à sa tâche, au-delà de leur professionnalisme. Mon frère et moi remercions profondément tout le personnel de Pommerol pour tout ce qui a été fait pour accompagner au mieux nos parents dans leur fin de vie.
Par Patrice A. • Maison De Retraite Le Pommerol , Vaison-la-Romaine
Résidence chaleureuse et personnel à l’écoute !
Par Estelle B. • Maison De Retraite Le Pommerol , Vaison-la-Romaine