L’établissement Pommerol est un ehpad que je recommande vivement. Ma maman y est rentrée à 86 ans car elle avait une tumeur cérébrale et n’était plus autonome : elle est restée 13 mois au deuxième étage. Mon papa l’a rejoint 3 mois après, souhaitant être au plus près de son épouse et ayant un cancer du poumon. Plus autonome, il était au premier étage.Avec mon frère nous avons beaucoup apprécié la gentillesse, la bienveillance et la disponibilité de l’ensemble du personnel quel qu’il soit. Les infirmières et les aides-soignantes les ont tous 2 accompagnés jusqu’au bout, étant présentes, bienveillantes et rassurantes jusqu’à leur dernier souffle. J’ai été impressionnée par les soins et l’attention particulière apportée à ma maman les derniers jours : toilette quotidienne, massages, paroles bienveillantes alors que ma maman ne réagissait plus et sombrait peu à peu dans le coma. Pour moi et mon frère, il était rassurant de savoir nos parents bien entourés par tout le personnel car habitant loin l’un et l’autre, nous ne pouvions pas voir nos parents quotidiennement. Nous avons vraiment ressenti toute l’humanité que chaque personne apportait à sa tâche, au-delà de leur professionnalisme. Mon frère et moi remercions profondément tout le personnel de Pommerol pour tout ce qui a été fait pour accompagner au mieux nos parents dans leur fin de vie.

Par Patrice A. • Maison De Retraite Le Pommerol , Vaison-la-Romaine