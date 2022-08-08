Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Cheval-Blanc
Structure rénovée où le bien-être des résidents semble être la priorité! La direction a changé et c est une joie de voir toutes les choses misent en place pour dynamiser la structure et pour le plaisir de nos aînés: animations, sorties, repas... Je recommande chaudement la maison de retraite les Sereins!
Par Alexandra S. • Résidence Les Sereins , Cheval-Blanc
Je suis touchée par l’accompagnement de ma grand mère sur la résidence. C’était une seconde jeunesse pour elle ! Qui nous ont permis de construire des souvenirs ♥️
Par Manon B. • Résidence Les Sereins , Cheval-Blanc
Une équipe formidable au sein de la Résidence Les Sereins. Le personnel est bienveillant, attentionné et toujours à l’écoute des résidents comme des familles. L’ambiance y est chaleureuse, et tout est mis en œuvre pour assurer le confort, la sécurité et le bien-être des personnes âgées. Merci à toute l’équipe pour votre professionnalisme et votre humanité !
Par Manon C. • Résidence Les Sereins , Cheval-Blanc
Superbe accueil avec une jolie table dressée et la possibilité de déjeuner dehors avec mon grand père, le tout avec un service au top ! On se réserve 2 places pour dans 50 ans
Par Louis H. • Résidence Les Sereins , Cheval-Blanc
Par curiosité, je suis allé lire les commentaires Google sur les Sereins. Je suis outré par certains d'entre eux. Notre père est résident depuis plus de 10 ans maintenant avec un Alzheimer qui évolue petit à petit en étant lourd à gérer depuis quelques mois. Tout n'est sans doute pas parfait mais pour avoir eu 2 autres proches en EHPAD, je peux affirmer sans l'ombre d'une réserve que les Sereins est TRES largement au-dessus de la moyenne habituelle rencontrée dans ce type d'établissement. Les critiques sont faciles mais si nos parents sont dans ce lieu, c'est bien parce que nous ne pouvons (ou voulons) pas les garder nous-mêmes chez nous. Le personnel a quelques fois des lacunes? Sans doute! Mais combien d'entre nous pourraient passer des journées entières à gérer nos Anciens qui bien souvent, sont agressifs et exigeants au-delà de la raison? Toutes les équipes sont bienveillantes, à l'écoute, disponibles. Dès que nous constatons un problème, il suffit d'en parler et notre remarque est immédiatement prise en compte. Je ne peux que dire que j'éprouve un respect infini pour tous les membres du personnel et les remercie tous de leur dévouement et leur implication qui va bien au-delà de ce que nous avions pu voir jusqu'à l'arrivée de notre père. MERCI!!!
Par Benoit E. • Résidence Les Sereins , Cheval-Blanc