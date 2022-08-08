Par curiosité, je suis allé lire les commentaires Google sur les Sereins. Je suis outré par certains d'entre eux. Notre père est résident depuis plus de 10 ans maintenant avec un Alzheimer qui évolue petit à petit en étant lourd à gérer depuis quelques mois. Tout n'est sans doute pas parfait mais pour avoir eu 2 autres proches en EHPAD, je peux affirmer sans l'ombre d'une réserve que les Sereins est TRES largement au-dessus de la moyenne habituelle rencontrée dans ce type d'établissement. Les critiques sont faciles mais si nos parents sont dans ce lieu, c'est bien parce que nous ne pouvons (ou voulons) pas les garder nous-mêmes chez nous. Le personnel a quelques fois des lacunes? Sans doute! Mais combien d'entre nous pourraient passer des journées entières à gérer nos Anciens qui bien souvent, sont agressifs et exigeants au-delà de la raison? Toutes les équipes sont bienveillantes, à l'écoute, disponibles. Dès que nous constatons un problème, il suffit d'en parler et notre remarque est immédiatement prise en compte. Je ne peux que dire que j'éprouve un respect infini pour tous les membres du personnel et les remercie tous de leur dévouement et leur implication qui va bien au-delà de ce que nous avions pu voir jusqu'à l'arrivée de notre père. MERCI!!!

Par Benoit E. • Résidence Les Sereins , Cheval-Blanc