Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Vaux-sur-Lunain
Cette maison de retraite a changé mon image sur les maisons de retraite. Équipe bienveillante, qui connaît ses résidents et est très patiente ! Équipe humaine et aux projets variés, dynamiques et ambitieux (gym, chansons, loto, film, esthétique, jardinage...). Tous les jours il y a au moins une activité. Des activités atypiques sont proposées comme venue d'animaux, venue d'enfants. Équipe à l'écoute des besoins des résidents. Équipe en lien avec les familles. Le cadre est par ailleurs dans le charme de l'ancien et au cœur de la campagne avec un joli parc.
Par Marie B. • Le Chateau De Villeniard , Vaux-sur-Lunain
Je recommande vivement cet établissement magnifique avec une équipe incroyable. Je remercie Sandrine et Mr Jourdan pour l accueil et leur patience . L équipe nous donne des nouvelles et même des photos pour nous rassurer .
Par Louis M. • Le Chateau De Villeniard , Vaux-sur-Lunain
Placer un proche en difficulté médicale est un acte de solidarité et d’amour lorsque le maintien à domicile n’est plus possible. Il en va de sa sécurité et de son confort de vie. À la résidence du Château de Villeniard, l’accueil des résidents, la qualité des soins médicaux et leur accompagnement au quotidien par les Équipes est remarquable. La dimension humaine manifestée par les personnels en poste en font un établissement d’excellence qu’il convient de privilégier lors du placement d’un proche. De plus, vivre au château avec des animaux de compagnie, une bonne qualité de restauration en font un lieu de vie que je recommande particulièrement.
Par Marie L. • Le Chateau De Villeniard , Vaux-sur-Lunain
Une merveilleuse expérience dans cet Ehpad un personnel au top. Nous y sommes allés pour un spectacle de Noël mélangeant toutes les générations je trouve ça extraordinaire. Une directrice humaine et à l écoute de ses résidents une équipe accueillante. Même en qualité de bénévole ce serait avec plaisir. Merci pour nos aînés
Par Johanna R. • Le Chateau De Villeniard , Vaux-sur-Lunain
Je me suis retrouvée devant la décision de mettre mon papa, 91 ans, en EHPAD. J'ai cherché un établissement correspondant au budget possible et adapté à ses besoins et à sa personnalité . J'ai choisi le "Château" comme il lui plaît de l'appeler, pour son atmosphère la plus éloignée possible d'un hôpital ou d'un "mouroir", et principalement pour la chaleur humaine que j'ai ressentie lors de ma première visite. Je remercie Mme Grais de la bienveillance qu'elle a exprimée pour me rassurer jusqu'à son admission. Après un mois tranquille d'adaptation, pendant lequel jamais Papa n'a exprimé de crainte, d'inquiétude ou de regret, j'ai été contactée à plusieurs reprises par l'équipe du Château, afin de m'informer du moindre changement le concernant, juste pour me tenir au courant .Des mails de communication, une gazette nous informe des différents évènements de la vie des résidents. Des photos nous sont envoyées de la nouvelle salle à manger (trop belle ), les anniversaires sont fêtés. Risque d'une nouvelle vague de COVID, pas le temps de s'inquiéter que les mesures sanitaires rassurantes nous sont transmises et personnel et résidents testés. Une question, un problème ... des réponses. Plus de 2 mois se sont écoulés et je me sens sereine et heureuse pour mon père. Merci à cette joyeuse équipe compétente et humaine !
Par Michele R. • Le Chateau De Villeniard , Vaux-sur-Lunain