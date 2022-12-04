Je me suis retrouvée devant la décision de mettre mon papa, 91 ans, en EHPAD. J'ai cherché un établissement correspondant au budget possible et adapté à ses besoins et à sa personnalité . J'ai choisi le "Château" comme il lui plaît de l'appeler, pour son atmosphère la plus éloignée possible d'un hôpital ou d'un "mouroir", et principalement pour la chaleur humaine que j'ai ressentie lors de ma première visite. Je remercie Mme Grais de la bienveillance qu'elle a exprimée pour me rassurer jusqu'à son admission. Après un mois tranquille d'adaptation, pendant lequel jamais Papa n'a exprimé de crainte, d'inquiétude ou de regret, j'ai été contactée à plusieurs reprises par l'équipe du Château, afin de m'informer du moindre changement le concernant, juste pour me tenir au courant .Des mails de communication, une gazette nous informe des différents évènements de la vie des résidents. Des photos nous sont envoyées de la nouvelle salle à manger (trop belle ), les anniversaires sont fêtés. Risque d'une nouvelle vague de COVID, pas le temps de s'inquiéter que les mesures sanitaires rassurantes nous sont transmises et personnel et résidents testés. Une question, un problème ... des réponses. Plus de 2 mois se sont écoulés et je me sens sereine et heureuse pour mon père. Merci à cette joyeuse équipe compétente et humaine !

Par Michele R. • Le Chateau De Villeniard , Vaux-sur-Lunain