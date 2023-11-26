Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Tournan-en-Brie
Merci aux équipes pour leur prise en charge et leur accompagnement. Je suis content de voir ma grand mère bien entourée et sereine, merci !
Par Christophe F. • Résidence Klarène , Tournan-en-Brie
Résidence paisible où il fait bon vivre. Ma grand-mère est actuellement là-bas et y vit des jours très heureux : le personnel est professionnel et accueillant, la nouvelle directrice est réactive, empathique et à l'écoute, les animations sont diverses et variées (et que c'est important pour elle!), les locaux sont propres et bien entretenus (maison de retraite sur le thème des films à l'ancienne en plus!)... Je recommande les yeux fermés, merci pour tout !
Par Hugo M. • Résidence Klarène , Tournan-en-Brie
Le personnel des différentes équipes de cet établissement sont très accueillant, respectueux, gentil, à l’écoute des résidents. La résidence Klarene est une structure très aimable avec différents animations, J’ai pu réaliser plusieurs stages dans cet établissement en soins, comme en animation, et franchement je n’ai rien à dire juste du positif. Je remercie infiniment la directrice, puis le reste du personnel qui travaille Au sein de cette structure Pour leur accueil, leur bienveillance, leur gentillesse, leur écoute.
Par Pauline D. • Résidence Klarène , Tournan-en-Brie
Suite à notre recherche d'établissement pour notre mère. Nous avons été reçu par la directrice très humaine. Elle nous a fait visiter la résidence. Etablissement très chaleureux. merci
Par Gilberte N. • Résidence Klarène , Tournan-en-Brie
Direction accueillante, disponible peronnels aimables,lieux vivant et festif.
Par Constant L. • Résidence Klarène , Tournan-en-Brie