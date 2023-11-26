Résidence paisible où il fait bon vivre. Ma grand-mère est actuellement là-bas et y vit des jours très heureux : le personnel est professionnel et accueillant, la nouvelle directrice est réactive, empathique et à l'écoute, les animations sont diverses et variées (et que c'est important pour elle!), les locaux sont propres et bien entretenus (maison de retraite sur le thème des films à l'ancienne en plus!)... Je recommande les yeux fermés, merci pour tout !

Par Hugo M. • Résidence Klarène , Tournan-en-Brie